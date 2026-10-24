¡Viene el Chen Chen! Adelantan pago a jubilados y pensionados para el viernes 30 de octubre

Los jubilados y pensionados de Panamá recibirán el primer pago correspondiente a noviembre de 2026 a partir del viernes 30 de octubre, según el calendario de la Caja de Seguro Social (CSS).

La programación contempla un adelanto en los desembolsos debido a las Fiestas Patrias, con el objetivo de que los beneficiarios puedan disponer de sus prestaciones antes de las celebraciones nacionales.

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El primer grupo en recibir sus pensiones será el de los jubilados y pensionados que utilizan el sistema de transferencia bancaria ACH, cuyo depósito está programado para el viernes 30 de octubre. Por su parte, quienes cobran mediante cheque podrán retirar sus prestaciones el lunes 2 de noviembre.

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CSS: Calendario de pagos a jubilados y pensionados en noviembre de 2026

De acuerdo con la información suministrada, estas son las fechas establecidas:

ACH: viernes 30 de octubre y martes 17 de noviembre

viernes 30 de octubre y martes 17 de noviembre Cheques: lunes 2 y jueves 19 de noviembre

Para conocer el resto de las fechas de pago, los beneficiarios pueden consultar en: Calendario de pagos de la CSS.

Especificaciones y requisitos para el cobro en 2026

La CSS recordó las siguientes disposiciones para el cobro de las pensiones: