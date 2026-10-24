¡Viene el Chen Chen! Adelantan pago a jubilados y pensionados para el viernes 30 de octubre

Los jubilados y pensionados de Panamá recibirán el primer pago correspondiente a noviembre de 2026 a partir del viernes 30 de octubre, según el calendario de la Caja de Seguro Social (CSS).
El primer grupo en recibir sus pensiones será el de los jubilados y pensionados que utilizan el sistema de transferencia bancaria ACH, cuyo depósito está programado para el viernes 30 de octubre. Por su parte, quienes cobran mediante cheque podrán retirar sus prestaciones el lunes 2 de noviembre.
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CSS: Calendario de pagos a jubilados y pensionados en noviembre de 2026
De acuerdo con la información suministrada, estas son las fechas establecidas:
- ACH: viernes 30 de octubre y martes 17 de noviembre
- Cheques: lunes 2 y jueves 19 de noviembre
Para conocer el resto de las fechas de pago, los beneficiarios pueden consultar en: Calendario de pagos de la CSS.
Especificaciones y requisitos para el cobro en 2026
La CSS recordó las siguientes disposiciones para el cobro de las pensiones:
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Trámite en el exterior: Los jubilados y pensionados que residen fuera de la República deben presentar la certificación de fe de vida durante los primeros seis (6) meses del año.
Horarios y centros de pago: La distribución de cheques en los centros de pago del área metropolitana y del interior del país se efectúa en dos días por quincena, en un horario de 7:00 a.m. a 1:00 p.m.
Identificación obligatoria: Es indispensable presentar la cédula de identidad personal vigente al momento de retirar el cheque en cualquiera de los dos días habilitados.