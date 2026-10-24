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Sismo en Panamá | Brindan detalles sobre la Teletón 20-30 de Provincias Centrales que se realiza este sábado

La Teletón 20-30 de Provincias Centrales se lleva a cabo este sábado en el Centro de Convenciones de Azuero con el objetivo de recaudar fondos para apoyar en la reconstrucción de viviendas de familias damnificadas por el terremoto del pasado 9 de octubre.

Las personas pueden donar a través de transferencia bancaria, Yappy o a través de la página web https://www.teleton.com/.