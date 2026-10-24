Betania: condenan a cuatro personas a más de 13 años de prisión por robo agravado

Condenan a cuatro personas a más de 13 años de prisión por robo agravado en Betania.

Un total de cuatro personas fueron condenadas a 159 meses de prisión, equivalentes a 13 años y tres meses cada una, por el delito de robo agravado cometido en una residencia del corregimiento de Betania , en la ciudad de Panamá. Los responsables ingresaron al inmueble utilizando indumentaria similar a la de las unidades policiales y portando un arma de fuego, según informó la Procuraduría General de la Nación (PGN).

El hecho ocurrió durante la madrugada del 7 de diciembre de 2025, cuando los implicados entraron a la vivienda y despojaron a sus ocupantes de diversos objetos de valor.

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Robo en Betania: delincuentes utilizaron vestimenta similar a la policial

“Una vez dentro, despojaron a las víctimas de sus pertenencias, entre ellas teléfonos celulares, joyas y dinero en efectivo. Parte de los artículos sustraídos fue recuperada posteriormente”, detalló la Procuraduría General de la Nación.

La entidad indicó que, durante las audiencias de solicitudes múltiples, la Fiscalía Metropolitana logró la legalización de las aprehensiones y la imputación de cargos contra las cuatro personas vinculadas al hecho.

Posteriormente, los implicados aceptaron su responsabilidad en el robo agravado y fueron condenados a las penas correspondientes.