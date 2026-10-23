IFARHU: hoy vence plazo para entregar boletines; esto se sabe de las tarjetas PUNCH del PASE-U

El Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (IFARHU) recordó que hoy, viernes 23 de octubre de 2026, vence el plazo para entregar los boletines correspondientes al segundo trimestre de 2026, dirigidos a beneficiarios de becas, asistencias económicas y apoyos económicos por discapacidad.

Los beneficiarios deberán acudir a la sede del IFARHU que les corresponda, en horario de 8:00 a.m. a 2:00 p.m. , para presentar la documentación requerida.

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Contenido de interés: IFARHU anuncia último día de entrega de boletines para cobro de becas y asistencias económicas

IFARHU: ¿qué se sabe de la entrega de las tarjetas PUNCH?

El IFARHU y la Caja de Ahorros continúan coordinando acciones para completar la distribución de las tarjetas PUNCH, utilizadas para recibir los pagos del Programa de Asistencia Social Educativa Universal (PASE-U), así como beneficios de los programas de becas y asistencias económicas.

El IFARHU anuncia último de entrega de boletines para cobro de becas y asistencias económicas.https://t.co/IiZ9ljdx2N — Telemetro (@Telemetro) October 22, 2026

Como parte de estas gestiones, la Caja de Ahorros anunciará el lunes 26 de octubre las sucursales habilitadas y las fechas para el retiro de las tarjetas que aún están pendientes de entrega.

Esto significa que el próximo lunes se dará a conocer el calendario de retiro, pero no necesariamente comenzará ese mismo día la entrega de las tarjetas.

IFARHU y Caja de Ahorros coordinan entrega de tarjetas pendientes

Las medidas fueron abordadas durante una reunión entre el director general del IFARHU, Carlos Godoy; la gerente ejecutiva de Medios de Pagos de la Caja de Ahorros, Marestela Terriente; y el oficial de Billetera Electrónica, Marcos Barríos.

El encuentro tuvo como objetivo avanzar en la implementación del sistema y facilitar el acceso de los beneficiarios a los recursos económicos que les corresponden.

Las autoridades recomendaron mantenerse atentos a los canales oficiales del IFARHU y la Caja de Ahorros para conocer las próximas fechas y sucursales habilitadas para retirar las tarjetas PUNCH.