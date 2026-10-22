Panamá Nacionales -  22 de octubre de 2026 - 15:56

Estados Unidos entrega cuatro autobuses y una cocina móvil al SENAFRONT valorados en $1.4 millones

El embajador de Estados Unidos en Panamá, Kevin Marino Cabrera, entregó cuatro autobuses con capacidad para 55 pasajeros cada uno.

Estados Unidos entrega cuatro autobuses y una cocina móvil al SENAFRONT.

Estados Unidos entrega cuatro autobuses y una cocina móvil al SENAFRONT.

Embajada de Estados Unidos
Ana Canto
Por Ana Canto

El embajador de Estados Unidos en Panamá, Kevin Marino Cabrera, entregó cuatro autobuses Hyundai Universe, con capacidad para 55 pasajeros cada uno, y una cocina móvil, valorados en aproximadamente $1.4 millones, al ministro de Seguridad Pública, Frank Ábrego, y al director del Servicio Nacional de Fronteras (SENAFRONT), Larry Solís.

Los autobuses están destinados a fortalecer la seguridad fronteriza y ampliar la capacidad del SENAFRONT para movilizar rápidamente a su personal, tanto en operaciones fronterizas como en la respuesta ante desastres.

“Una seguridad fronteriza sólida requiere contar con las herramientas necesarias para actuar con rapidez, ya sea para responder a una crisis o combatir a los carteles que amenazan a nuestros dos países”, señaló el embajador Cabrera.

Bajo el liderazgo del presidente Trump, Estados Unidos ha movilizado $6 millones en asistencia tras el terremoto, que incluyen apoyo para evaluaciones estructurales, suministros de emergencia para miles de familias a través de socios locales y la reciente entrega de 17 camiones de carga pesada al SENAFRONT.

Al mismo tiempo, Estados Unidos ha desplegado equipos de búsqueda y rescate y ha brindado apoyo con helicópteros del Comando Sur y de la Oficina de Asuntos Internacionales de Narcóticos y Aplicación de la Ley (INL) para llegar a las comunidades afectadas.

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