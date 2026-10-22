Estados Unidos entrega cuatro autobuses y una cocina móvil al SENAFRONT valorados en $1.4 millones

El embajador de Estados Unidos en Panamá, Kevin Marino Cabrera, entregó cuatro autobuses Hyundai Universe, con capacidad para 55 pasajeros cada uno, y una cocina móvil, valorados en aproximadamente $1.4 millones, al ministro de Seguridad Pública, Frank Ábrego, y al director del Servicio Nacional de Fronteras (SENAFRONT), Larry Solís.

Los autobuses están destinados a fortalecer la seguridad fronteriza y ampliar la capacidad del SENAFRONT para movilizar rápidamente a su personal, tanto en operaciones fronterizas como en la respuesta ante desastres.

“Una seguridad fronteriza sólida requiere contar con las herramientas necesarias para actuar con rapidez, ya sea para responder a una crisis o combatir a los carteles que amenazan a nuestros dos países”, señaló el embajador Cabrera.

Bajo el liderazgo del presidente Trump, Estados Unidos ha movilizado $6 millones en asistencia tras el terremoto, que incluyen apoyo para evaluaciones estructurales, suministros de emergencia para miles de familias a través de socios locales y la reciente entrega de 17 camiones de carga pesada al SENAFRONT.

Al mismo tiempo, Estados Unidos ha desplegado equipos de búsqueda y rescate y ha brindado apoyo con helicópteros del Comando Sur y de la Oficina de Asuntos Internacionales de Narcóticos y Aplicación de la Ley (INL) para llegar a las comunidades afectadas.