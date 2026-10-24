MINSA detecta coliformes fecales en muestras de agua tras deslizamiento en zona minera de Veraguas

La presencia de coliformes totales y fecales en muestras puntuales de agua llevó al Ministerio de Salud ( MINSA ) a reforzar las medidas de vigilancia sanitaria en diversas comunidades de Veraguas, luego de registrarse un deslizamiento de tierra en una antigua zona minera de Remance.

La institución informó que se adoptaron medidas correctivas para reducir los riesgos asociados a la contaminación bacteriológica del agua destinada al consumo humano.

Los análisis fueron realizados por el Laboratorio de Calidad de Agua de la Región de Salud de Veraguas, conforme a los parámetros establecidos en el Reglamento Técnico DGNTI-COPANIT 21-2019. El MINSA explicó que los resultados motivaron el fortalecimiento de los controles en los sistemas de abastecimiento de las comunidades bajo vigilancia.

¿Qué comunidades de Veraguas están bajo vigilancia por la calidad del agua?

El Departamento de Agua Potable y Obras Sanitarias (DAPOS) intensificó el monitoreo en comunidades que utilizan acueductos rurales por gravedad y pozos, entre ellas:

La Mina

La Cuesta

La Gorda

Llano Grande

Palmarito

Las Peñitas

Utriria

Naranjal

Los Hernández

Como parte de las acciones preventivas, los equipos técnicos reforzaron la supervisión de los clorinadores de línea y verificaron el uso de pastillas de cloro. También desarrollaron jornadas de orientación para las juntas administradoras de acueductos rurales (JAAR), con el propósito de mejorar el manejo de los sistemas de abastecimiento.

¿Qué informó el IDAAN sobre el agua de la planta potabilizadora de Santiago?

El MINSA también dio a conocer los resultados de un informe del Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (IDAAN) sobre la captación del río Santa María, que abastece a la planta potabilizadora de Santiago de Veraguas.

Según el documento, las verificaciones no evidenciaron alteraciones que permitan establecer una afectación directamente relacionada con el deslizamiento de tierra, dentro de los parámetros analizados.

Sin embargo, las autoridades mantienen el seguimiento debido a variaciones identificadas en algunos indicadores de calidad del agua.

El Ministerio de Salud señaló que continuará trabajando de manera coordinada con el Ministerio de Ambiente para vigilar las condiciones ambientales y sanitarias de las áreas bajo seguimiento.