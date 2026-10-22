Panamá Nacionales -

Sismo en Panamá | Minsa confirma fallecimiento de la segunda víctima del terremoto

El Ministerio de Salud confirmó este jueves el fallecimiento de Regina Miranda, de 60 años, siendo la segunda víctima del terremoto de magnitud 7.5 ocurrido en Panamá el pasado 9 de octubre. La entidad detalló que la señora Regina sufrió una lesión grave durante el evento sísmico y permanecía hospitalizada en el Hospital Luis “Chicho” Fábrega, en Santiago de Veraguas.