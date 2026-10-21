Panamá Nacionales -

Sismo en Panamá | Urbanista recomienda casas prefabricadas

El fuerte terremoto que se registró el 9 de octubre en Panamá encendió las alarmas sobre la vulnerabilidad de las casas. El urbanista Álvaro Uribe recomienda casas prefabricadas, detallando que las mismas “tienen mucha facilidad de construcción y mucha facilidad de elaboración”, así como cambiar el enfoque desde la concepción del proyecto, explicando que “tenemos que atender esas cosas de manera preventiva y la prevención es el diseño”.