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Sismo en Panamá | Ministra de Cultura detalla proceso de evaluación de los sitios históricos

La ministra de Cultura, Maruja Herrera, se refirió a la evaluación de los sitios históricos afectados por el terremoto: “Iglesias han sufrido grandes daños, hemos hecho ya la inspección a más de 40 sitios declarados patrimonio, entre ellos museos, iglesias, centros culturales, bibliotecas. Estamos en la fase de apuntalamiento y protección de los sitios. Ya en el día de hoy se recogieron algunos de los escombros, sobre todo los de La Villa. También se hizo la demolición de la iglesia de Soná porque estaba muy comprometida. Y ya a Penonomé hace dos días se inició también la remoción para poder entonces darnos el tiempo de que se hagan los presupuestos y el estudio de lo que va a ser la siguiente fase. Lo vamos a dividir en tres fases. La primera es apuntalamiento, la segunda es ver el presupuesto para entonces como tercera fase, ir directo a intervención”.