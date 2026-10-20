Trabajos del IDAAN programados para la semana del 19 al 25 de octubre en potabilizadoras

El Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (IDAAN) informó el calendario de trabajos de mantenimiento programados en diferentes plantas potabilizadoras del país durante la semana del 19 al 25 de octubre de 2026.
- Centenario de Pacora
Panamá Este
- Chepo
Provincia de Coclé
- Penonomé
Provincia de Colón
- Río Gatún
Provincia de Chiriquí
- San Francisco
- Los Algarrobos
- Divalá
- Chiriquí
- Tolé
- San Félix
- Santa Marta
- Dolega
Provincia de Los Santos
- Llano de Piedra
- Macaracas
- Rufina Alfaro
Provincia de Herrera
- Roberto Reyna
Provincia de Panamá Oeste
- Chame
Provincia de Darién
- Villa Darién 2
Provincia de Bocas del Toro
- Nuevo Paraíso