Panamá Nacionales -  20 de octubre de 2026 - 15:12

Trabajos del IDAAN programados para la semana del 19 al 25 de octubre en potabilizadoras

El IDAAN realizará trabajos de mantenimiento en plantas potabilizadoras de distintas provincias durante la semana del 19 al 25 de octubre de 2026.

Trabajos del IDAAN programados para la semana.

Trabajos del IDAAN programados para la semana.

@IDAAN
Ana Canto
Por Ana Canto

El Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (IDAAN) informó el calendario de trabajos de mantenimiento programados en diferentes plantas potabilizadoras del país durante la semana del 19 al 25 de octubre de 2026.

Trabajos del IDAAN para esta semana

Provincia de Panamá

  • Centenario de Pacora

Panamá Este

  • Chepo

Provincia de Coclé

  • Penonomé

Provincia de Colón

  • Río Gatún

Provincia de Chiriquí

  • San Francisco
  • Los Algarrobos
  • Divalá
  • Chiriquí
  • Tolé
  • San Félix
  • Santa Marta
  • Dolega

Provincia de Los Santos

  • Llano de Piedra
  • Macaracas
  • Rufina Alfaro

Provincia de Herrera

  • Roberto Reyna

Provincia de Panamá Oeste

  • Chame

Provincia de Darién

  • Villa Darién 2

Provincia de Bocas del Toro

  • Nuevo Paraíso

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