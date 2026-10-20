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Diputado Benicio Robinson presenta propuesta para que elimine el financiamiento público a los partidos

A pesar de que la discusión del proyecto de Reformas Electorales continúa suspendido en la Asamblea Nacional, el diputado del Partido Revolucionario Democrático (PRD), Benicio Robinson, presentó una propuesta para que elimine el financiamiento público a todos los partidos políticos y anunció que solicitará una auditoría forense para conocer en qué se utilizaron los fondos públicos por parte de los partidos en los últimos 15 años.