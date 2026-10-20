Desfiles patrios del 3 y 4 de noviembre: Meduca anuncia las rutas en Panamá

Los desfiles patrios del 3 y 4 de noviembre se realizarán en la Vía España y en la ruta de la Presidencia de la República, según anunció el ministro de Educación, Ventura Vega, quien invitó a las familias panameñas a participar en las celebraciones para rendir homenaje a la patria.

El anuncio establece los recorridos previstos para las dos principales fechas de las festividades patrias, mientras que la organización de los desfiles en otros días quedará sujeta a las decisiones de las autoridades locales.

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¿Dónde serán los desfiles patrios del 3 y 4 de noviembre?

De acuerdo con lo anunciado por el titular del Ministerio de Educación (Meduca), las rutas serán:

- Vía España.

- Ruta de la Presidencia de la República.

El ministro invitó a los padres de familia a acompañar las actividades patrióticas los días 3 y 4 de noviembre.

¿Quién decidirá sobre los desfiles en otras fechas?

Vega indicó que la realización de desfiles en otros días dependerá de las decisiones de los concejos municipales correspondientes.

En el caso de Colón, la decisión recaerá en el alcalde del distrito, según lo señalado por el ministro.

Se espera que las autoridades correspondientes brinden más detalles sobre la organización de las actividades patrióticas y las disposiciones aplicables en cada localidad.