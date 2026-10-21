Bandas independientes celebran la confirmación de los desfiles patrios del 3 y 4 de noviembre

Panamá vivió días de incertidumbre ante la posibilidad de que se suspendieran los desfiles patrios de noviembre. Sin embargo, la confirmación de las actividades para los días 3 y 4 de noviembre fue recibida positivamente por dirigentes de bandas independientes , quienes destacaron la importancia de esta celebración para honrar a la patria y el movimiento económico que genera.

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De acuerdo con los representantes de estas agrupaciones, la organización de los desfiles requiere meses de preparación e importantes inversiones en logística, uniformes, transporte y alimentación de sus integrantes.

Bandas independientes invierten miles de dólares

Carlos Villarreal, presidente de la banda independiente Adolfo Gutiérrez, destacó la importancia de confirmar la realización de los desfiles, debido a que estas actividades implican compromisos económicos adquiridos con anticipación.

Según lo señalado por los dirigentes, una banda independiente puede invertir más de 20 mil dólares en preparativos, recursos que también benefician a pequeñas empresas y proveedores vinculados con la confección de uniformes, el transporte, la alimentación y otros servicios.

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La confirmación representa un alivio para las más de 60 bandas independientes que estaban pendientes de conocer la decisión sobre las actividades patrias.

Dirigentes de bandas independientes reconocieron como una decisión positiva mantener los desfiles patrios el 3 y 4 de noviembre en algunas provincias, al tratarse de una inversión y contribución a la economía local durante estas fechas. pic.twitter.com/luqd6fho29 — Telemetro Reporta (@TReporta) October 21, 2026

¿Habrá desfiles en Juan Díaz?

En cuanto a las celebraciones en Juan Díaz, se informó que no se realizarán desfiles el próximo 10 de noviembre. En su lugar, se organizará una caravana hacia el interior del país para llevar donaciones y expresar solidaridad con las comunidades de Azuero, afectadas por el reciente terremoto.

La confirmación de los desfiles del 3 y 4 de noviembre permite a las bandas independientes continuar con sus preparativos y cumplir con los compromisos asumidos para esta celebración. Mientras tanto, las iniciativas solidarias previstas para otras fechas buscan canalizar el apoyo hacia las comunidades afectadas por la emergencia.