Fiestas Patrias: bandas independientes esperan decisión sobre los desfiles tras el terremoto

Las bandas independientes de Panamá mantienen la expectativa sobre la realización de los desfiles y las actividades de las próximas Fiestas Patrias , luego del terremoto ocurrido el pasado 9 de octubre de 2026, que afectó distintas comunidades del país.

Isaías Barahona, presidente de la Federación de Bandas Independientes de Panamá, explicó que las agrupaciones han destinado importantes recursos económicos para prepararse para estas celebraciones, entre ellos la compra de uniformes, movilización, transporte, alimentación e instrumentos musicales.

Según detalló Barahona, la inversión estimada asciende a unos 120 mil dólares en uniformes, sin contar los gastos adicionales relacionados con la alimentación, movilización y los instrumentos.

Bandas independientes a la espera de una decisión

La posibilidad de que los desfiles patrios sean suspendidos o modificados ha generado incertidumbre entre las bandas independientes y las personas que dependen económicamente de estas actividades.

Músicos, vendedores y otros trabajadores suelen prepararse con anticipación para las celebraciones de noviembre, una temporada que representa una oportunidad para generar ingresos.

Ante este escenario, las agrupaciones mantienen la esperanza de conocer una decisión oficial sobre el desarrollo de los desfiles y las condiciones en las que podrían realizarse.

"En uniforme hay un aproximado, en la banda mía te puedo hablar particularmente, hay una inversión como de 120 mil dólares, en movilización y transporte estamos hablando de casi 10,000 dólares, hay que sumarle la parte de los repuestos, los instrumentos, la alimentación que… pic.twitter.com/WRiwBcKOYL — Telemetro Reporta (@TReporta) October 20, 2026

Una celebración con impacto económico

Las Fiestas Patrias representan no solo una tradición para miles de panameños, sino también una actividad que moviliza recursos y genera ingresos para diferentes sectores.

Mientras las autoridades evalúan la situación del país tras el terremoto, las bandas independientes esperan información que les permita definir sus próximos pasos y conocer si podrán participar en las actividades programadas para noviembre.