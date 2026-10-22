Panamá Nacionales -  22 de octubre de 2026 - 18:02

Tribunal Electoral reconoce a UNE de Martín Torrijos como partido político en formación

El Tribunal Electoral reconoció a Unidos para la Nueva Era (UNE) como partido en formación. La agrupación necesita 45,503 adherentes.

Tribunal Electoral reconoce a UNE de Martín Torrijos como partido político en formación.

Tribunal Electoral reconoce a UNE de Martín Torrijos como partido político en formación.

Ana Canto
Por Ana Canto

Mediante la Resolución N.° 29, publicada este jueves 22 de octubre, el Tribunal Electoral (TE) reconoció al grupo Unidos para la Nueva Era (UNE) como partido político en formación.

El expresidente de la República de Panamá, Martín Torrijos, inició en agosto, ante el Tribunal Electoral, el proceso para la conformación de UNE como partido político, presentando 1,572 firmas de ciudadanos, de las cuales, tras una verificación por parte de la Dirección Nacional de Organización Electoral, se validaron un total de 1,248.

¿Cuántos adherentes necesita UNE para constituirse como partido político?

Una vez que UNE cumpla con la apertura de una cuenta bancaria, podrá iniciar la inscripción de adherentes.

Para su reconocimiento como partido político legalmente constituido, UNE debe lograr 45,503 adherentes. Los 1,248 firmantes iniciadores serán reconocidos como parte de sus adherentes.

En esta nota:
Seguir leyendo

Tribunal Electoral cambia enlace de la página web de Tribunal Contigo: ¿cómo acceder?

Tribunal Electoral extiende vigencia de cédulas vencidas en Panamá hasta enero de 2027

Tribunal Electoral mantiene atención en Panamá: estas oficinas siguen cerradas tras el terremoto

Recomendadas

Más Noticias