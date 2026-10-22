Tribunal Electoral reconoce a UNE de Martín Torrijos como partido político en formación.

Mediante la Resolución N.° 29, publicada este jueves 22 de octubre, el Tribunal Electoral (TE) reconoció al grupo Unidos para la Nueva Era (UNE) como partido político en formación.
¿Cuántos adherentes necesita UNE para constituirse como partido político?
Una vez que UNE cumpla con la apertura de una cuenta bancaria, podrá iniciar la inscripción de adherentes.
Para su reconocimiento como partido político legalmente constituido, UNE debe lograr 45,503 adherentes. Los 1,248 firmantes iniciadores serán reconocidos como parte de sus adherentes.