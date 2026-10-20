Tribunal Electoral cambia acceso a Tribunal Contigo: así puedes hacer trámites por videollamada

El Tribunal Electoral de Panamá informó que actualizó la ruta de acceso a Tribunal Contigo, su plataforma de atención virtual, con el objetivo de facilitar los trámites digitales y permitir que los ciudadanos reciban asistencia sin acudir presencialmente a las oficinas de la institución.

¿Cómo ingresar a Tribunal Contigo?

A partir de ahora, los usuarios pueden acceder a la plataforma mediante la dirección tribunalcontigo.te.gob.pa, desde donde podrán interactuar directamente con funcionarios del Tribunal Electoral a través de videollamadas.

Entre los servicios disponibles se encuentran la atención personalizada mediante el Centro de Atención al Usuario (CAU), así como solicitudes de certificaciones y diferentes consultas relacionadas con los servicios que brinda la institución.

El Tribunal Electoral informa a la ciudadanía que, en su constante esfuerzo por optimizar la atención digital y brindar un servicio más ágil, seguro y eficiente a sus usuarios, ha actualizado la ruta de acceso a la plataforma de atención virtual Tribunal Contigo. pic.twitter.com/U5NhZfci2C — Tribunal Electoral (@tepanama) October 20, 2026

El Tribunal Electoral ha venido incorporando herramientas digitales para facilitar trámites vinculados con identificación, registro civil y certificaciones. Además de Tribunal Contigo, la institución mantiene servicios de certificados en línea.