Panamá Nacionales -  20 de octubre de 2026 - 09:23

Tribunal Electoral cambia acceso a Tribunal Contigo: así puedes hacer trámites por videollamada

El Tribunal Electoral habilitó una nueva ruta de acceso a Tribunal Contigo, plataforma que permite realizar trámites y recibir atención por videollamada.

Tribunal Electoral cambia acceso a Tribunal Contigo

Tribunal Electoral cambia acceso a Tribunal Contigo

TReporta
Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

El Tribunal Electoral de Panamá informó que actualizó la ruta de acceso a Tribunal Contigo, su plataforma de atención virtual, con el objetivo de facilitar los trámites digitales y permitir que los ciudadanos reciban asistencia sin acudir presencialmente a las oficinas de la institución.

¿Cómo ingresar a Tribunal Contigo?

A partir de ahora, los usuarios pueden acceder a la plataforma mediante la dirección tribunalcontigo.te.gob.pa, desde donde podrán interactuar directamente con funcionarios del Tribunal Electoral a través de videollamadas.

Entre los servicios disponibles se encuentran la atención personalizada mediante el Centro de Atención al Usuario (CAU), así como solicitudes de certificaciones y diferentes consultas relacionadas con los servicios que brinda la institución.

El Tribunal Electoral ha venido incorporando herramientas digitales para facilitar trámites vinculados con identificación, registro civil y certificaciones. Además de Tribunal Contigo, la institución mantiene servicios de certificados en línea.

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