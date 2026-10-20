Tribunal Electoral cambia acceso a Tribunal Contigo: así puedes hacer trámites por videollamada

El Tribunal Electoral de Panamá informó que actualizó la ruta de acceso a Tribunal Contigo, su plataforma de atención virtual, con el objetivo de facilitar los trámites digitales y permitir que los ciudadanos reciban asistencia sin acudir presencialmente a las oficinas de la institución.
¿Cómo ingresar a Tribunal Contigo?
A partir de ahora, los usuarios pueden acceder a la plataforma mediante la dirección tribunalcontigo.te.gob.pa, desde donde podrán interactuar directamente con funcionarios del Tribunal Electoral a través de videollamadas.
Entre los servicios disponibles se encuentran la atención personalizada mediante el Centro de Atención al Usuario (CAU), así como solicitudes de certificaciones y diferentes consultas relacionadas con los servicios que brinda la institución.
El Tribunal Electoral ha venido incorporando herramientas digitales para facilitar trámites vinculados con identificación, registro civil y certificaciones. Además de Tribunal Contigo, la institución mantiene servicios de certificados en línea.