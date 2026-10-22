Familiares de panameños desaparecidos en la guerra entre Rusia y Ucrania exigen respuestas

Panameños habrían sido reclutados para participar en la guerra entre Rusia y Ucrania.

Familiares de panameños que habrían sido reclutados para participar en la guerra entre Rusia y Ucrania se concentraron este jueves 22 de octubre, en la plaza 5 de Mayo, en la ciudad de Panamá, para marchar hacia la Cancillería de la República y exigir respuestas sobre el paradero de sus seres queridos.

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Entre los manifestantes se encontraba Alina Lemus, madre de uno de los jóvenes cuyo paradero se desconoce. Junto a ella, otras madres y familiares procedentes de Chiriquí, Colón y Panamá se unieron para solicitar información sobre sus hijos, en medio de la angustia y la incertidumbre.

“Mi hijo Alexander tiene dos meses desaparecido. No sé nada de él, estamos en la incertidumbre, sufriendo”, expresó Lemus, quien aseguró que la familia necesita conocer qué ocurrió con el joven.

Las madres manifestaron su preocupación ante la falta de información y cuestionaron que, según afirma, no han recibido respuestas suficientes sobre la situación de sus hijos. Los familiares piden conocer si los jóvenes están vivos, dónde se encuentran y cuáles son las gestiones que se realizan para localizarlos.

¿Cómo terminaron los panameños en la guerra entre Rusia y Ucrania?

Según los testimonios de familiares, algunos jóvenes habrían sido contactados con ofertas laborales que supuestamente consistían en realizar trabajos de reparación de calles, reconstrucción de edificios y otras labores.

Sin embargo, las familias sostienen que algunos de ellos habrían terminado involucrados en el conflicto armado. Otros, según sus versiones, sabían que viajarían a una zona de guerra, pero confiaban en que no estarían expuestos a riesgos directos.

Familiares de panameños que fueron reclutados para la guerra en Ucrania y Rusia hicieron un llamado al Gobierno para realizar las gestiones que permitan recibir información sobre la condición de estas personas, con quienes incluso han perdido contacto hace 100 días, y en algunos… pic.twitter.com/lgSlQAZzat — Telemetro Reporta (@TReporta) October 22, 2026

Familias piden intervención de las autoridades

La concentración frente a la Cancillería busca que las autoridades panameñas les brinden información sobre las gestiones diplomáticas para localizar a los ciudadanos cuyo paradero se desconoce.

Las madres aseguran que viven días de angustia al no tener comunicación con sus hijos y esperan que las autoridades les ayuden a establecer contacto y conocer su situación.