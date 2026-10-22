Lotería Fiscal en Panamá: conoce las fechas de los últimos sorteos de 2026 y cuándo será digital

El MEF anunció las fechas de los últimos sorteos de la Lotería Fiscal.

La Lotería Fiscal en Panamá se prepara para sus últimos sorteos regionales de 2026, que se realizarán durante la segunda mitad de noviembre. El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) también trabaja en la implementación de una modalidad digital para facilitar la participación de los contribuyentes.

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Ana Matilde Amado, secretaria general encargada del MEF, informó que la institución prevé realizar el primer sorteo digital en diciembre de 2026, mientras se definen los detalles de esta nueva etapa. El anuncio oficial se dará a conocer la próxima semana.

Lotería Fiscal se prepara para sus últimos sorteos 2026. TReporta

¿Cuándo serán los últimos sorteos de la Lotería Fiscal 2026?

Martes 17 de noviembre: provincia de Panamá.

Jueves 19 de noviembre: Panamá Oeste, Colón y Darién.

Martes 24 de noviembre: Chiriquí, Bocas del Toro y Veraguas.

Jueves 26 de noviembre: Coclé, Herrera y Los Santos.

¿Hasta cuándo se pueden entregar las facturas?

El viernes 13 de noviembre de 2026 será el último día para depositar los sobres con facturas y para el retiro de las urnas habilitadas para esta edición de la Lotería Fiscal.

Las facturas válidas deberán haber sido emitidas entre el 13 de septiembre y el 13 de noviembre de 2026.

Para participar, los ciudadanos deben presentar sobres con un mínimo de cinco facturas originales y legibles, emitidas mediante sistemas de facturación autorizados por la DGI. También deben cumplir con los requisitos establecidos para los sobres y los datos del participante.

¿Cómo funcionará la Lotería Fiscal digital?

El MEF prepara una nueva modalidad que permitirá participar de forma digital. Según Ana Amado, la institución trabaja en los detalles del lanzamiento y prevé anunciar próximamente cómo funcionará el sistema.

La transición busca adaptar el programa a los avances tecnológicos y facilitar la participación de los consumidores. Durante el proceso se contempla mantener alternativas para quienes prefieran el mecanismo tradicional, especialmente las personas mayores que están acostumbradas a entregar sus facturas físicamente.

La institución deberá precisar si la modalidad digital convivirá con la entrega manual de facturas y durante cuánto tiempo se mantendrá ese esquema.

¿Cuánto ha aumentado la recaudación con la Lotería Fiscal?

De acuerdo con información divulgada por el MEF, la recaudación mensual del impuesto de transferencia de bienes muebles y servicios (ITBMS) pasó de un promedio de aproximadamente B/.70 millones a cifras superiores a B/.90 millones en algunos meses posteriores a la implementación del programa.

Estas cifras corresponden al total recaudado mensualmente por ese impuesto, no a un ingreso adicional de entre B/.80 millones y B/.90 millones generado exclusivamente por la Lotería Fiscal.

En la segunda quincena del mes de noviembre se desarrollarán los sorteos regionales de la Lotería Fiscal organizada por el @Mef_Pma, a partir del martes 17 de noviembre. pic.twitter.com/queNuiM5KU — Telemetro Reporta (@TReporta) October 21, 2026

¿Qué debes tener en cuenta?

Los contribuyentes deben depositar sus sobres antes del viernes 13 de noviembre y verificar que las facturas cumplan con las condiciones establecidas por la DGI.

Para conocer las actualizaciones sobre la modalidad digital, las fechas de los sorteos y los requisitos de participación, se recomienda consultar los canales oficiales del Ministerio de Economía y Finanzas y de la Dirección General de Ingresos.