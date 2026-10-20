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Sismo en Panamá | Infraestructura del Canal de Panamá no se vio impactada por el terremoto

La administradora del Canal de Panamá, Ilya Espino de Marotta, dio a conocer que la infraestructura de la vía interoceánica no se vio impactada por el terremoto de magnitud 7.5 ocurrido el 9 de octubre. "El viernes, sábado y domingo, nuestro departamento de ingeniería hizo inspección de todas las estructuras críticas y no críticas del Canal de Panamá, Presas, esclusas, cross unders de las esclusas, todas las edificaciones y gracias a Dios, todo bien", detalló.