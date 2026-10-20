Parque Nacional Coiba recibe nueva embarcación de B/.48,000 para reforzar vigilancia marítima

El Parque Nacional Coiba y su Zona Especial de Protección Marina cuentan con una nueva embarcación tipo dinghy, adquirida mediante el Fondo Coiba por una inversión de B/.48,000, para fortalecer las labores de vigilancia, control y protección de los ecosistemas marinos. El equipo fue recibido por el viceministro de Ambiente, Óscar Vallarino B., como parte de las acciones destinadas a reforzar la conservación de esta área protegida de Panamá.

De acuerdo con la información del Ministerio de Ambiente (MiAmbiente), la embarcación dispone de las siguientes características:

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Tipo: dinghy.

Eslora: 17 pies.

Motor: Mercury de cuatro tiempos.

Potencia: 75 caballos de fuerza (HP).

Equipamiento: completo, con remolque incluido.

Inversión: B/.48,000, financiados mediante el Fondo Coiba.

La incorporación de esta embarcación permitirá reforzar las operaciones de control y vigilancia en el Parque Nacional Coiba y su Zona Especial de Protección Marina, donde se desarrollan labores de conservación de la biodiversidad y los ecosistemas marinos.

¿Cómo denunciar irregularidades en el Parque Nacional Coiba?

El Ministerio de Ambiente hizo un llamado a los visitantes y a la ciudadanía a contribuir con la protección del Parque Nacional Coiba, evitando actividades que puedan perjudicar sus ecosistemas y las especies que habitan en esta área protegida.

Las personas que detecten situaciones irregulares, anomalías o hechos que puedan afectar el parque pueden presentar sus reportes a través de los siguientes canales: