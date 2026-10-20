Panamá Nacionales -  20 de octubre de 2026 - 15:54

Parque Nacional Coiba recibe nueva embarcación de B/.48,000 para reforzar vigilancia marítima

El Parque Nacional Coiba cuenta con una nueva embarcación valorada en B/.48,000 para fortalecer la vigilancia y protección de sus ecosistemas marinos.

Parque Nacional Coiba recibe nueva embarcación de B/.48

Parque Nacional Coiba recibe nueva embarcación de B/.48,000.

MiAmbiente
Ana Canto
Por Ana Canto

El Parque Nacional Coiba y su Zona Especial de Protección Marina cuentan con una nueva embarcación tipo dinghy, adquirida mediante el Fondo Coiba por una inversión de B/.48,000, para fortalecer las labores de vigilancia, control y protección de los ecosistemas marinos. El equipo fue recibido por el viceministro de Ambiente, Óscar Vallarino B., como parte de las acciones destinadas a reforzar la conservación de esta área protegida de Panamá.

¿Qué características tiene la nueva embarcación del Parque Nacional Coiba?

De acuerdo con la información del Ministerio de Ambiente (MiAmbiente), la embarcación dispone de las siguientes características:

  • Tipo: dinghy.

  • Eslora: 17 pies.

  • Motor: Mercury de cuatro tiempos.

  • Potencia: 75 caballos de fuerza (HP).

  • Equipamiento: completo, con remolque incluido.

  • Inversión: B/.48,000, financiados mediante el Fondo Coiba.

La incorporación de esta embarcación permitirá reforzar las operaciones de control y vigilancia en el Parque Nacional Coiba y su Zona Especial de Protección Marina, donde se desarrollan labores de conservación de la biodiversidad y los ecosistemas marinos.

¿Cómo denunciar irregularidades en el Parque Nacional Coiba?

El Ministerio de Ambiente hizo un llamado a los visitantes y a la ciudadanía a contribuir con la protección del Parque Nacional Coiba, evitando actividades que puedan perjudicar sus ecosistemas y las especies que habitan en esta área protegida.

Las personas que detecten situaciones irregulares, anomalías o hechos que puedan afectar el parque pueden presentar sus reportes a través de los siguientes canales:

  • Línea gratuita: 311.

  • Webchat de MiAmbiente: disponible en www.miambiente.gob.pa.

  • Redes sociales: cuentas oficiales del Ministerio de Ambiente.

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