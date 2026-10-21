Panamá Nacionales -  21 de octubre de 2026 - 08:51

Tarjetas PUNCH del PASE-U: ¿qué entregas siguen pendientes tras las suspensiones?

Más de 100 mil estudiantes recibirán el beneficio del PASE-U mediante tarjetas PUNCH by Caja de Ahorros, con un desembolso de B/.15.2 millones.

Conozca en que provincias continuarán los pagos del PASE-U. 

Conozca en que provincias continuarán los pagos del PASE-U. 

@IFARHU
Orlanys Castellano
Por Orlanys Castellano

Tras el terremoto registrado en Panamá el pasado viernes 9 de octubre, quedaron pendientes algunos pagos del Programa de Asistencia Social Educativa Universal (PASE-U). Ante esta situación, el Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (IFARHU) anunció que continuará con la entrega del segundo pago correspondiente a 2026 para más de 100 mil estudiantes de las zonas afectadas.

El desembolso representa una inversión de B/.15.2 millones y se realizará mediante las nuevas tarjetas PUNCH by Caja de Ahorros.

Contenido de Interés: Pago del PASE-U 2026: ¿Qué pasa con las tarjetas PUNCH pendientes del IFARHU?

¿En qué provincias continuará el pago del PASE-U?

El director del IFARHU, Carlos Godoy, informó que la entrega del beneficio continuará en las siguientes provincias:

  • Herrera

  • Los Santos

  • Veraguas

Posteriormente, el proceso avanzará en la provincia de Coclé, Bocas del Toro, padres extranjeros y así continuará en las demás regiones del país donde aún estén pendientes los pagos.

Nuevas tarjetas PUNCH by Caja de Ahorros.

Nuevas tarjetas PUNCH by Caja de Ahorros.

¿Qué deben hacer los beneficiarios?

El IFARHU exhorta a los acudientes y estudiantes beneficiarios a mantenerse atentos a los anuncios oficiales y verificar el calendario de pagos para conocer las fechas y los lugares establecidos para la entrega.

La institución continuará con el proceso de distribución en las zonas pendientes, con el objetivo de que los estudiantes reciban el apoyo económico correspondiente.

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