Tarjetas PUNCH del PASE-U: ¿qué entregas siguen pendientes tras las suspensiones?

Conozca en que provincias continuarán los pagos del PASE-U.

Tras el terremoto registrado en Panamá el pasado viernes 9 de octubre, quedaron pendientes algunos pagos del Programa de Asistencia Social Educativa Universal (PASE-U) . Ante esta situación, el Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (IFARHU) anunció que continuará con la entrega del segundo pago correspondiente a 2026 para más de 100 mil estudiantes de las zonas afectadas.

El desembolso representa una inversión de B/.15.2 millones y se realizará mediante las nuevas tarjetas PUNCH by Caja de Ahorros.

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Contenido de Interés: Pago del PASE-U 2026: ¿Qué pasa con las tarjetas PUNCH pendientes del IFARHU?

¿En qué provincias continuará el pago del PASE-U?

El director del IFARHU, Carlos Godoy, informó que la entrega del beneficio continuará en las siguientes provincias:

Herrera

Los Santos

Veraguas

Posteriormente, el proceso avanzará en la provincia de Coclé, Bocas del Toro, padres extranjeros y así continuará en las demás regiones del país donde aún estén pendientes los pagos.

Nuevas tarjetas PUNCH by Caja de Ahorros. TReporta

¿Qué deben hacer los beneficiarios?

El IFARHU exhorta a los acudientes y estudiantes beneficiarios a mantenerse atentos a los anuncios oficiales y verificar el calendario de pagos para conocer las fechas y los lugares establecidos para la entrega.

La institución continuará con el proceso de distribución en las zonas pendientes, con el objetivo de que los estudiantes reciban el apoyo económico correspondiente.