PASE-U: ¿Quiénes recibirán primero el segundo pago de octubre de 2026?

El segundo pago del Programa de Asistencia Social Educativa Universal (PASE-U) comenzará a entregarse esta semana a los beneficiarios de las provincias afectadas por el terremoto del pasado 9 de octubre de 2026, informó el Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (IFARHU).
La programación busca dar prioridad a las zonas afectadas por el movimiento sísmico, mientras avanza el proceso de desembolso para los estudiantes beneficiarios del programa.
Segundo pago del PASE-U: ¿quiénes cobrarán primero?
De acuerdo con lo anunciado por el director del IFARHU, Carlos Godoy, los primeros pagos se realizarán en las siguientes provincias:
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Herrera.
Los Santos.
Veraguas.
Luego, el proceso continuará en Coclé y posteriormente en las demás provincias del país.
Los beneficiarios deberán estar atentos a los anuncios oficiales del IFARHU para conocer las fechas, los lugares y la modalidad de pago que corresponda a cada área.
¿Qué necesita para cobrar el PASE-U?
- El acudiente debe presentar su cédula de identidad personal vigente o tramite de renovación emitido por el Tribunal Electoral.
- Tener la aplicación PUNCH by Caja de Ahorros descargada y validada.
El IFARHU comunicará la información relacionada con el avance del calendario y la atención a los beneficiarios de las distintas provincias.