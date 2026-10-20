Panamá Nacionales -  20 de octubre de 2026 - 08:35

PASE-U: ¿Quiénes recibirán primero el segundo pago de octubre de 2026?

El IFARHU iniciará el segundo pago del PASE-U en las provincias afectadas por el terremoto. Conozca el orden previsto y los requisitos.

El IFARHU iniciará el segundo pago del PASE-U.

El IFARHU iniciará el segundo pago del PASE-U.

IFARHU
Orlanys Castellano
Por Orlanys Castellano

El segundo pago del Programa de Asistencia Social Educativa Universal (PASE-U) comenzará a entregarse esta semana a los beneficiarios de las provincias afectadas por el terremoto del pasado 9 de octubre de 2026, informó el Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (IFARHU).

La programación busca dar prioridad a las zonas afectadas por el movimiento sísmico, mientras avanza el proceso de desembolso para los estudiantes beneficiarios del programa.

Segundo pago del PASE-U: ¿quiénes cobrarán primero?

De acuerdo con lo anunciado por el director del IFARHU, Carlos Godoy, los primeros pagos se realizarán en las siguientes provincias:

  • Herrera.

  • Los Santos.

  • Veraguas.

Luego, el proceso continuará en Coclé y posteriormente en las demás provincias del país.

Los beneficiarios deberán estar atentos a los anuncios oficiales del IFARHU para conocer las fechas, los lugares y la modalidad de pago que corresponda a cada área.

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¿Qué necesita para cobrar el PASE-U?

  • El acudiente debe presentar su cédula de identidad personal vigente o tramite de renovación emitido por el Tribunal Electoral.
  • Tener la aplicación PUNCH by Caja de Ahorros descargada y validada.

El IFARHU comunicará la información relacionada con el avance del calendario y la atención a los beneficiarios de las distintas provincias.

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