Segundo pago del PASE-U: ¿Cuánto recibirán los estudiantes en su tarjeta PUNCH?

El Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (IFARHU) informó que esta semana inicia el segundo pago del PASE-U 2026 , dirigido a 136 mil beneficiarios de las áreas afectadas por el terremoto en Panamá. El desembolso supera los 15 millones de dólares y contempla los montos establecidos para cada nivel educativo, incluidos los estudiantes que reciben el beneficio mediante la tarjeta PUNCH de la Caja de Ahorros.

Contenido de interés: IFARHU inicia segundo pago del PASE-U para 136 mil estudiantes afectados por el terremoto

¿Cuánto recibirán los estudiantes en el segundo pago del PASE-U 2026?

Los montos del Programa de Asistencia Social Educativa Universal (PASE-U) varían según el nivel educativo:

Primaria: B/.90.00 por trimestre, equivalente a B/.270.00 anuales.

Premedia: B/.120.00 por trimestre, equivalente a B/.360.00 anuales.

Media: B/.150.00 por trimestre, equivalente a B/.450.00 anuales.

@IFARHU

Los estudiantes que reciben el beneficio mediante la tarjeta PUNCH de la Caja de Ahorros podrán consultar sus fondos a través de los canales habilitados por la entidad bancaria, una vez que se realice la acreditación correspondiente.

¿Cuáles son los requisitos para recibir el PASE-U?

Para mantener el beneficio, los estudiantes deben cumplir con las condiciones establecidas por el programa, entre ellas la asistencia regular al centro educativo y la verificación de la participación del acudiente en la Escuela para Padres del Ministerio de Educación (MEDUCA), según corresponda.

El IFARHU también recordó que hasta el 23 de octubre de 2026 se extendió el plazo de entrega de boletines del segundo trimestre para beneficiarios de becas, asistencias y apoyos económicos por discapacidad.

La institución indicó que los pagos de estos programas se acreditarán próximamente, sin precisar una fecha única para todos los beneficiarios.