Desde el siglo XIX: Instituto Gorgas abre al mundo una colección histórica de 663 especies de aves

El Instituto Conmemorativo Gorgas de Estudios de la Salud anunció que su colección histórica de aves ya está disponible en la Infraestructura Mundial de Información en Biodiversidad (GBIF), una plataforma internacional de datos científicos. El recurso reúne 2,777 registros de ejemplares preservados, correspondientes a 663 especies, y podrá ser consultado por investigadores, estudiantes y especialistas.
¿Qué contiene la colección de aves del Instituto Gorgas?
La colección forma parte de la Colección Zoológica Dr. Eustorgio Méndez (CoZEM) y reúne información histórica sobre la biodiversidad, principalmente de Panamá.
Entre sus principales características destacan:
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2,777 registros de ejemplares de aves preservados.
663 especies representadas en la colección.
Ejemplares conservados desde finales del siglo XIX.
Registros correspondientes, en su mayoría, a especímenes procedentes de Panamá.
Un identificador digital DOI, que permite consultar y citar el recurso en investigaciones científicas.
El Instituto Gorgas destacó que la publicación permitirá ampliar el acceso a la información y facilitar nuevos estudios sobre la biodiversidad.
Estudiante de la Universidad de Panamá participó en la publicación científica
La publicación de los datos en GBIF estuvo a cargo de Adriana Maldonado, estudiante de la Facultad de Ciencias Naturales, Exactas y Tecnología de la Universidad de Panamá, como parte de su práctica profesional para optar por el título de Licenciada en Biología con especialidad en Biología Animal.
El trabajo se desarrolló bajo la tutoría de Mileyka Santos Gaitán, bióloga animal y encargada de la CoZEM, y contó con la participación del Ministerio de Ambiente, que contribuyó al desarrollo y publicación del recurso.
¿Cómo consultar la colección de aves del Instituto Gorgas?
Los investigadores, estudiantes y personas interesadas en conocer los registros históricos pueden acceder a la colección mediante la plataforma internacional GBIF.
La publicación permite consultar información sobre los ejemplares preservados y utilizar los datos como referencia para estudios científicos relacionados con la biodiversidad.
Consulta la colección: Colección de Aves del Instituto Gorgas en GBIF.