Canal de Panamá registra ingresos por B/.6,600 millones en 2026, un aumento del 16.6%

El Canal de Panamá registró ingresos totales por B/.6,600 millones durante el año fiscal 2026, lo que representa un incremento del 16.6% respecto al período anterior. La vía interoceánica también reportó un crecimiento en los tránsitos de buques y el tonelaje transportado entre octubre de 2025 y septiembre de 2026, según cifras preliminares aún pendientes de auditoría.

Durante el año fiscal 2026, el Canal de Panamá contabilizó 13,951 tránsitos, un aumento del 4.1% frente a los 13,404 registrados en 2025. Por su parte, el tonelaje alcanzó los 521 millones de toneladas CP/SUAB, lo que supone un crecimiento del 6.5% respecto a los 489.2 millones del año fiscal anterior.

Las esclusas Neopanamax representaron el 52.2% del tonelaje total y registraron un crecimiento del 8.2% en comparación con 2025. El desempeño estuvo impulsado por los segmentos energéticos y los buques portacontenedores, así como por las condiciones operativas que permitieron mantener un calado máximo de 50 pies durante toda la estación seca.

Canal de Panamá restablece las reservas de último minuto

La Autoridad del Canal de Panamá también anunció el restablecimiento inmediato del servicio de Reservas de Último Minuto (Last-Minute Reservation) para los buques que utilizan las esclusas Panamax, debido a la efectividad de las medidas de ahorro de agua y a las precipitaciones recientes cercanas al promedio en la cuenca hidrográfica.

Este mecanismo permite ofrecer cupos disponibles a embarcaciones que no cuentan con una reservación previa, a discreción de la administración del Canal.

Durante una llamada organizada por Bank of America Merrill Lynch, la administradora Ilya Espino de Marotta, junto con otros directivos, presentó los resultados operativos y financieros, además de los avances de la estrategia hídrica y de las iniciativas de la Visión 2025-2035, incluido el proyecto del lago de Río Indio.

Durante el año fiscal 2026, el Canal de Panamá registró ingresos totales por B/.6,600 millones, lo que representa un incremento del 16.6% en comparación con el año fiscal anterior. Según la administración de la vía interoceánica, estos resultados, que aún están pendientes de auditoría, reflejan su disciplina financiera y permitirán impulsar proyectos estratégicos para el desarrollo futuro del Canal.