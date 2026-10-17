Canal de Panamá anuncia reapertura del Centro de Visitantes de Miraflores este domingo 18 de octubre

Canal de Panamá anuncia reapertura del Centro de Visitantes de Miraflores

El Canal de Panamá informó que el Centro de Visitantes de Miraflores reabrirá sus puertas este domingo 18 de octubre de 2026, en su horario regular de 8:00 a.m. a 6:00 p.m. Mientras tanto, el Centro Interactivo de Santiago permanecerá cerrado para completar las inspecciones correspondientes tras el terremoto del 9 de octubre.

Según informó el Canal de Panamá, el Centro de Visitantes de Miraflores retomará la atención al público con el siguiente horario:

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Fecha de reapertura: domingo 18 de octubre de 2026.

Horario: de 8:00 a.m. a 6:00 p.m.

Instalación: Centro de Visitantes de Miraflores.

El @canaldepanama informa que el Centro de Visitantes de Miraflores reabrirá desde este domingo 18 de octubre en su horario regular de 8:00 a.m. a 6:00 p.m., mientras que su Centro Interactivo en Santiago seguirá cerrado para terminar las inspecciones correspondientes tras el… pic.twitter.com/9IOeV9sH1G — Telemetro Reporta (@TReporta) October 17, 2026

Con este anuncio, los visitantes podrán acudir nuevamente a las instalaciones a partir de la fecha indicada.

Centro Interactivo de Santiago continuará cerrado

El Canal de Panamá también comunicó que su Centro Interactivo en Santiago permanecerá temporalmente cerrado mientras concluyen las inspecciones posteriores al terremoto registrado el viernes 9 de octubre.

Por el momento, la entidad no ha anunciado una fecha para la reapertura de este centro.

La institución mantiene así condiciones de acceso diferentes para ambas instalaciones: Miraflores reanudará sus actividades el domingo, mientras que el centro de Santiago continuará sin recibir visitantes hasta nuevo aviso.