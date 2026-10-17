Panamá Nacionales -  17 de octubre de 2026 - 15:01

Canal de Panamá anuncia reapertura del Centro de Visitantes de Miraflores este domingo 18 de octubre

El Centro de Visitantes de Miraflores reabrirá el domingo 18 de octubre, informó el Canal de Panamá. El Centro Interactivo de Santiago seguirá cerrado.

Canal de Panamá anuncia reapertura del Centro de Visitantes de Miraflores

Canal de Panamá anuncia reapertura del Centro de Visitantes de Miraflores

Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

El Canal de Panamá informó que el Centro de Visitantes de Miraflores reabrirá sus puertas este domingo 18 de octubre de 2026, en su horario regular de 8:00 a.m. a 6:00 p.m. Mientras tanto, el Centro Interactivo de Santiago permanecerá cerrado para completar las inspecciones correspondientes tras el terremoto del 9 de octubre.

¿Cuál será el horario del Centro de Visitantes de Miraflores?

Según informó el Canal de Panamá, el Centro de Visitantes de Miraflores retomará la atención al público con el siguiente horario:

  • Fecha de reapertura: domingo 18 de octubre de 2026.

  • Horario: de 8:00 a.m. a 6:00 p.m.

  • Instalación: Centro de Visitantes de Miraflores.

Con este anuncio, los visitantes podrán acudir nuevamente a las instalaciones a partir de la fecha indicada.

Centro Interactivo de Santiago continuará cerrado

El Canal de Panamá también comunicó que su Centro Interactivo en Santiago permanecerá temporalmente cerrado mientras concluyen las inspecciones posteriores al terremoto registrado el viernes 9 de octubre.

Por el momento, la entidad no ha anunciado una fecha para la reapertura de este centro.

La institución mantiene así condiciones de acceso diferentes para ambas instalaciones: Miraflores reanudará sus actividades el domingo, mientras que el centro de Santiago continuará sin recibir visitantes hasta nuevo aviso.

En esta nota:
Seguir leyendo

Canal de Panamá aumenta a 33 los tránsitos diarios de buques tras mejora en las lluvias

Empleos en el Cuarto Puente sobre el Canal de Panamá

Canal de Panamá pospone mantenimiento de potabilizadora de Monte Esperanza tras sismo en Colón

Recomendadas

Más Noticias