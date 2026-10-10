Canal de Panamá pospone mantenimiento de potabilizadora de Monte Esperanza tras sismo en Colón.

El Canal de Panamá informó este sábado 10 de octubre de 2026 que fueron pospuestos los trabajos de mantenimiento programados para este fin de semana en la planta potabilizadora de Monte Esperanza, en la provincia de Colón.

La decisión se tomó a solicitud de las autoridades provinciales, con el propósito de atender las necesidades de abastecimiento de agua potable de la población tras el sismo registrado el viernes 9 de octubre.

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La entidad explicó que las labores serán reprogramadas para una fecha posterior, con el objetivo de coordinar su ejecución sin afectar las necesidades de suministro de agua de los residentes de Colón.

Potabilizadora de Monte Esperanza opera con normalidad pese a daños por el sismo

El Canal de Panamá también informó que sus equipos técnicos continúan evaluando los daños sufridos por algunos componentes de la planta, como consecuencia del sismo y las réplicas registradas el viernes.

Estas inspecciones permitirán determinar las reparaciones necesarias en las instalaciones.

Pese a las afectaciones identificadas, la entidad confirmó que la potabilizadora de Monte Esperanza continúa operando con normalidad.