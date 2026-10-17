"No habitable": así continúan las evaluaciones de viviendas dañadas por el terremoto en Soná

Las autoridades continúan con las evaluaciones de viviendas afectadas por el terremoto en Panamá, especialmente en las comunidades de Caña Blanca y La Patriota, distrito de Soná, provincia de Veraguas, donde se han identificado residencias declaradas inhabitables debido a los daños ocasionados por el movimiento sísmico.

Terremoto en Panamá: viviendas de Soná son declaradas inhabitables

Los equipos de respuesta mantienen las inspecciones en las comunidades afectadas para identificar los daños en las estructuras y continuar con el registro de las viviendas que no reúnen las condiciones necesarias para ser habitadas.

Continúan las evaluaciones en viviendas afectadas por el sismo, y que han sido declaradas inhabitables en Caña Blanca y La Patriota, en Soná de Veraguas, por parte de los equipos de @aeronavalpanama, @Sinaproc_Panama, @MIVIOTPma y el @senafrontpanama. pic.twitter.com/4R4PNxqXvn — Telemetro Reporta (@TReporta) October 17, 2026

En estas labores participan funcionarios de las siguientes instituciones:

Servicio Nacional Aeronaval (Senan).

Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc).

Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial (Miviot).

Servicio Nacional de Fronteras (Senafront).

Las evaluaciones forman parte de las acciones que desarrollan las autoridades tras el terremoto para determinar las afectaciones en las viviendas de estas comunidades.

Hasta el momento, la información proporcionada no precisa cuántas residencias han sido declaradas inhabitables en Caña Blanca y La Patriota, mientras continúa el proceso de inspección.