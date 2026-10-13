Empleos en el Cuarto Puente sobre el Canal de Panamá

El Consorcio Cuarto Puente Sobre el Canal de Panamá anunció nuevas vacantes laborales como parte del avance de uno de los principales proyectos de infraestructura que se desarrollan actualmente en el país.
Vacantes disponibles en el Cuarto Puente
Entre las posiciones anunciadas se encuentran:
- Asistente legal y Comercial
- Ingeniero Civil Estructural Diseñador
- Ingeniero Electrodoméstico
- Asistente de Finanzas
- Ingeniero de Planificación de Proyectos
- Electricista Calificado
- Ingeniero BIM
- Traductor para el área de Compras (Mandarín a Español)
- Asistente del departamento de HSE
- Ingeniero de Calidad
- Capataz
- Operador de Grúa Pórtica Móvil
- Soldadores
- Albañiles
- Ayudante de Cocina (área Oeste)
- Inspector de HSE
- Ayudante General
¿Cómo postularse a las vacantes del Cuarto Puente?
Las personas interesadas deben consultar los requisitos específicos de cada puesto y verificar el mecanismo habilitado por el Consorcio Cuarto Puente para presentar sus candidaturas a través del sitio web Empleos Panamá.
Antes de aplicar, se recomienda revisar la experiencia, los estudios y las competencias solicitadas para la posición de interés, así como confirmar que la convocatoria continúe vigente.