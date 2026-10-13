Empleos en el Cuarto Puente sobre el Canal de Panamá

El Consorcio Cuarto Puente Sobre el Canal de Panamá anunció nuevas vacantes laborales como parte del avance de uno de los principales proyectos de infraestructura que se desarrollan actualmente en el país.

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Vacantes disponibles en el Cuarto Puente

Entre las posiciones anunciadas se encuentran:

Asistente legal y Comercial

Ingeniero Civil Estructural Diseñador

Ingeniero Electrodoméstico

Asistente de Finanzas

Ingeniero de Planificación de Proyectos

Electricista Calificado

Ingeniero BIM

Traductor para el área de Compras (Mandarín a Español)

Asistente del departamento de HSE

Ingeniero de Calidad

Capataz

Operador de Grúa Pórtica Móvil

Soldadores

Albañiles

Ayudante de Cocina (área Oeste)

Inspector de HSE

Ayudante General

¡Estas son las vacantes activas esta semana en el #ConsorcioPanamáCuartoPuente!



Si estás interesado en formar parte del equipo, consulta los requisitos de cada posición y postúlate a través de la plataforma de MITRADEL.



¡Tu talento puede ser parte de esta gran obra! pic.twitter.com/ZKxAzC51V8 — Consorcio Panamá Cuarto Puente (@CPCP_Oficial) October 12, 2026

¿Cómo postularse a las vacantes del Cuarto Puente?

Las personas interesadas deben consultar los requisitos específicos de cada puesto y verificar el mecanismo habilitado por el Consorcio Cuarto Puente para presentar sus candidaturas a través del sitio web Empleos Panamá.

Antes de aplicar, se recomienda revisar la experiencia, los estudios y las competencias solicitadas para la posición de interés, así como confirmar que la convocatoria continúe vigente.