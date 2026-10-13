Servicio de Migración anuncia convocatoria para inspectores: estos son los requisitos

El Servicio Nacional de Migración de Panamá (SNM) anunció que próximamente abrirá una convocatoria para la inscripción de nuevos inspectores migratorios, dirigida a ciudadanos panameños que cumplan con los requisitos establecidos por la institución.

Entre las condiciones figuran tener entre 18 y 26 años, contar con estudios secundarios completos y cumplir con criterios físicos y de conducta.

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La entidad compartió mediante sus canales oficiales los requisitos que deberán cumplir los interesados en participar en el proceso de inscripción. Sin embargo, todavía no ha anunciado la fecha de apertura, el período de recepción de solicitudes ni los lugares donde se realizará el registro.

¿Cuáles son los requisitos para ser inspector migratorio en Panamá?

De acuerdo con la información divulgada por el Servicio Nacional de Migración, los aspirantes deberán cumplir con las siguientes condiciones:

Nacionalidad: ser panameño.

Documento de identificación: presentar cédula de identidad personal.

Edad: tener entre 18 y 26 años.

Escolaridad: contar con educación secundaria completa (bachillerato).

Estatura mínima: 1.60 metros para mujeres y 1.65 metros para hombres.

Peso: proporcional a la estatura.

Condición física y mental: tener buena condición física y buena salud mental.

Conducta: presentar un buen historial de conducta pública y privada.

Tatuajes: no tener tatuajes.

Perforaciones: no tener perforaciones.

Habilidades: saber nadar.

Antecedentes: no tener antecedentes policiales ni haber sido destituido por motivos disciplinarios de ninguna institución.

Estos son los requisitos preliminares publicados por la entidad para quienes estén interesados en formar parte del cuerpo de inspectores migratorios.