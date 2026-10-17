Iglesia San Felipe de Portobelo recibe cuatro nuevas campanas durante su restauración

La histórica Iglesia San Felipe de Portobelo , ubicada en la provincia de Colón, recibió cuatro nuevas campanas que fueron izadas durante los trabajos de restauración integral del templo, informó el Ministerio de Cultura (MiCultura) . La intervención busca recuperar la sonoridad tradicional de este importante símbolo del patrimonio cultural, religioso e histórico de Panamá.

¿Dónde fueron fabricadas las nuevas campanas de la Iglesia San Felipe?

Según MiCultura, las cuatro campanas fueron elaboradas por Campanas Quintana, una empresa familiar de Palencia, España, con más de cuatro siglos de trayectoria en el arte de la fundición de campanas.

La institución explicó que las piezas fueron afinadas con precisión para producir sonidos individuales y una sonoridad conjunta que acompañará nuevamente las actividades religiosas y celebraciones de la comunidad de Portobelo.

Cuatro nuevas campanas fueron izadas durante los trabajos de restauración integral de la histórica Iglesia San Felipe de Portobelo, devolviendo a este emblemático templo su tradicional sonoridad, y fortaleciendo uno de los símbolos más representativos del patrimonio cultural,… pic.twitter.com/19gY7C4XCA — Telemetro Reporta (@TReporta) October 17, 2026

Durante los trabajos de instalación, el especialista español Ignacio Quintana, responsable de la fundición y el montaje de las campanas, destacó la importancia histórica y cultural de esta intervención.

Restauración de la Iglesia San Felipe de Portobelo

El Ministerio de Cultura resaltó que las campanas no solo cumplen una función litúrgica, sino que también forman parte de la memoria colectiva de los habitantes de Portobelo, debido a que su sonido ha acompañado durante generaciones las celebraciones y encuentros comunitarios.

La instalación de las cuatro piezas representa un avance en el proceso de restauración integral de la Iglesia San Felipe, orientado a recuperar y preservar su valor histórico, espiritual y arquitectónico.