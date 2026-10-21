Nace Punto X, una nueva plataforma que conecta marcas y comunidades

Medcom presentó Punto X, su nueva división que reúne una amplia oferta de plataformas y proyectos alrededor del deporte, el conocimiento y el entretenimiento, conectando marcas con comunidades que comparten intereses y pasiones a través de experiencias y espacios de participación.

Bajo el concepto “Nos encontramos”, Punto X desarrolla, junto a aliados estratégicos especializados, una agenda de actividades que llegará a distintas provincias del país durante 2027, combinando la participación presencial con el alcance y la amplificación que ofrece el ecosistema de medios más grande del país.

Durante el lanzamiento, Michael Maduro destacó el valor de acercar las marcas a las comunidades: “Las personas se reúnen alrededor de lo que les interesa y les apasiona. Con Punto X queremos aprovechar esos espacios de encuentro para que las marcas puedan participar, compartir y construir relaciones más cercanas con sus consumidores, complementando el alcance que ya ofrecemos a través de nuestros medios”.

Michael Maduro destacó el valor de acercar las marcas a las comunidades. Cortesía

Tres grandes territorios de conexión

El deporte nos une. En la categoría deportiva, Mylene Benalcázar, gerente de Punto X, presentó las novedades para 2027, que incluyen la consolidación de UniLiga, en su tercer año con competencias colegiales de fútbol, baloncesto y voleibol; la expansión de estas disciplinas al interior del país a través de la Liga Nacional Colegial (LNC), que iniciará en Chiriquí; y el lanzamiento de All Star, una nueva plataforma que incorpora competencias de tenis, golf, flag football y gimnasia.

El conocimiento nos impulsa. Lumy Arias, gerente de Punto X, presentó la propuesta de conocimiento para 2027, que incluye la continuidad de Cumbre Ejecutiva, enfocada en los grandes temas de país, y la incorporación de Panamá Conversa, un nuevo espacio que permitirá ampliar la frecuencia de estos encuentros. La oferta también contempla foros temáticos dirigidos a distintas comunidades, como Creando Ando, para emprendedores y pymes; Oye Mujer, para mujeres; NXT GEN, para las nuevas generaciones; y Buena Vida, enfocado en la economía plateada. A estas iniciativas se suma FIRST Panamá, el Campeonato Nacional de Robótica, que impulsa el talento y la innovación entre estudiantes.

El entretenimiento nos conecta. En esta categoría, Punto X presentó Cartelera C7, un gran espectáculo en vivo que reunirá a los seguidores de Calle 7 en un estadio; y Tour C7, que llevará el fenómeno del programa a distintas comunidades del país, acercando a sus protagonistas a los fanáticos. La oferta incluye también Luna Llena de Tambores, una experiencia musical y familiar que invita a personas de todas las edades a compartir y participar. Finalmente, Combat Fusion League (CFL) combina la emoción de las artes marciales mixtas con el espectáculo en vivo, creando una propuesta que une el deporte y el entretenimiento.

Una nueva oportunidad para las marcas

Liliana Paredes, gerente senior comercial, destacó las oportunidades que ofrece Punto X a los anunciantes: “Estamos reuniendo, de la mano de aliados especializados, una amplia variedad de comunidades a las que las marcas pueden acceder desde un solo lugar. Con una agenda de actividades durante todo el año y presencia en distintas provincias del país, ofrecemos nuevas oportunidades para acercarse a consumidores con diferentes intereses y pasiones. Nuestra propuesta comercial integra además el respaldo del ecosistema de medios más grande del país, generando visibilidad y conexión con las audiencias antes, durante y después de cada encuentro”.

Porque conectar es más que estar. Es participar. Es ser parte.

PUNTO X. NOS ENCONTRAMOS.