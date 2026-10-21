MiBus anuncia cambios en Metro San Isidro desde este jueves: conozca el horario

A partir de este jueves 22 de octubre, se implementará un operativo vial en el intercambiador de Metro San Isidro de MiBus, en horario de 3:00 p. m. a 6:30 p. m., con el objetivo de mejorar la circulación vehicular hacia el norte de la ciudad.
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¿Dónde abordar el metrobús hacia el centro y hacia el norte?
MiBus explicó que los usuarios deberán tomar en cuenta las siguientes indicaciones:
Si te diriges hacia el centro de la ciudad: podrás abordar el metrobús en la parada externa de Metro San Isidro, en dirección al centro.
Si te diriges hacia el norte de la ciudad: podrás continuar abordando el metrobús de manera habitual dentro del intercambiador.
La entidad recomienda a conductores y pasajeros prestar atención a las indicaciones del operativo para facilitar la circulación en el área.