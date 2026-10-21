IDAAN encuentra gran cantidad de basura en estación de bombeo de aguas residuales en Las Tablas

El Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (IDAAN) informó sobre el hallazgo de una gran cantidad de desechos sólidos en la estación de bombeo de aguas residuales de Villa Leones, ubicada en la ciudad de Las Tablas, provincia de Los Santos, durante trabajos de mantenimiento preventivo realizados en estas instalaciones.

Contenido de interés: Colón estará 12 horas sin agua hoy: estos son los sectores afectados

IDAAN pide evitar arrojar basura al sistema de alcantarillado

La institución explicó que el hallazgo se produjo mientras el personal desarrollaba labores de mantenimiento preventivo en la estación de bombeo.

Gran cantidad de desechos sólidos fueron encontrados durante los trabajamos de mantenimiento preventivo de la estación de bombeo de aguas residuales de Villa Leones, en la ciudad de Las Tablas.

El @IDAANinforma recuerda a la ciudadanía la importancia de no arrojar basura al… pic.twitter.com/QO4ifsGh4x — Telemetro Reporta (@TReporta) October 21, 2026

Ante esta situación, el IDAAN recordó a la ciudadanía la importancia de no arrojar basura ni desechos sólidos al sistema de alcantarillado, con el propósito de contribuir a su correcto funcionamiento.

La entidad destacó que el uso adecuado de estas infraestructuras también ayuda a prolongar la vida útil de los equipos utilizados para el manejo de las aguas residuales.