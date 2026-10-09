IDAAN informa | Potabilizadora de Chilibre vuelve a operar al 100 %: lo que deben saber los usuarios

El Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (IDAAN) informó que la planta potabilizadora Federico Guardia Conte, ubicada en Chilibre, ya opera al 100 % de su capacidad, según una actualización ofrecida por el director de la institución sobre el estado del sistema de abastecimiento de agua potable tras el fuerte sismo registrado este viernes 9 de octubre.

Potabilizadora de Chilibre alcanza el 100 % de operación

La actualización del IDAAN confirma que la planta potabilizadora de Chilibre se encuentra funcionando a plena capacidad.

Sin embargo, la operación al 100 % de la planta no significa necesariamente que el suministro de agua se haya normalizado en todas las comunidades, debido a que la recuperación del servicio también depende de las condiciones de la red de distribución.

¿Se ha restablecido el suministro de agua en todo Panamá?

Por el momento, la información proporcionada no detalla cuáles sectores mantienen afectaciones en el suministro de agua potable ni establece un horario de normalización para las comunidades que puedan presentar interrupciones.

Se recomienda a los usuarios mantenerse atentos a los comunicados oficiales del IDAAN para conocer las actualizaciones sobre el abastecimiento en sus respectivas áreas.