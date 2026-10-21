Panamá Nacionales -  21 de octubre de 2026 - 17:56

Interpol Panamá aprehende a costarricense requerido por EE. UU. por fraude

Interpol Panamá y la Policía Nacional aprehendieron en el Aeropuerto de Tocumen a un costarricense requerido por Estados Unidos.

Interpol Panamá aprehende a costarricense requerido por EE. UU. por fraude.

Interpol Panamá aprehende a costarricense requerido por EE. UU. por fraude.

Ana Canto
Por Ana Canto

Un ciudadano de nacionalidad costarricense, requerido por las autoridades de Estados Unidos por el delito de fraude, fue aprehendido mediante una operación realizada por Interpol Panamá y la Policía Nacional.

Según la información proporcionada por las autoridades, el hombre estaría vinculado a un presunto esquema de premios falsos.

¿Por qué era requerido el ciudadano costarricense por Estados Unidos?

De acuerdo con el reporte policial, el ciudadano es requerido por Estados Unidos por su presunta relación con un esquema fraudulento de premios falsos.

La aprehensión se llevó a cabo en el Aeropuerto Internacional de Tocumen, como parte de las acciones de cooperación policial internacional.

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