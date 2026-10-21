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Sismo en Panamá | Gobierno habilita número para solicitar inspección de viviendas afectadas

El secretario de Metas y ministro para Asuntos del Canal, José Ramón Icaza, informó que el Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial ya ha evaluado 9,391 viviendas tras el terremoto, e informó que las personas que están a la espera de una inspección pueden llamar al 520-4426 o registrarlas a través del formulario habilitado en Panamá Conecta. Icaza detalló que ya están en construcción más de 31 casas.