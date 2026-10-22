Panamá Nacionales -  22 de octubre de 2026 - 11:54

MEDUCA recibe a 34 estudiantes de bachillerato para realizar su práctica profesional

Un total de 34 estudiantes de tres centros educativos iniciaron su práctica profesional en el Ministerio de Educación (MEDUCA).

Estudiantes de bachillerato inician práctica profesional. 

Estudiantes de bachillerato inician práctica profesional. 

MEDUCA
Ana Canto
Por Ana Canto

Un total de 34 estudiantes del IPT de Comercio, IPT Fernando de Lesseps e Instituto Fermín Naudeau iniciaron su práctica profesional en el Ministerio de Educación (MEDUCA), donde adquirirán experiencia en un entorno real de trabajo.

El ministro de Educación, Ventura Vega Osorio, les dio la bienvenida y los animó a aprovechar esta experiencia para seguir aprendiendo, desarrollar sus habilidades y avanzar hacia sus metas profesionales.

Los estudiantes de duodécimo grado de bachilleratos técnicos y profesionales en comercio, contabilidad, tecnología e informática se desempeñarán en las áreas de Administración, Recursos Humanos y Finanzas hasta el próximo 27 de noviembre, conforme al Resuelto N.° 953-AL del 27 de marzo de 2023.

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