MEDUCA recibe a 34 estudiantes de bachillerato para realizar su práctica profesional

Estudiantes de bachillerato inician práctica profesional. MEDUCA

Por Ana Canto Un total de 34 estudiantes del IPT de Comercio, IPT Fernando de Lesseps e Instituto Fermín Naudeau iniciaron su práctica profesional en el Ministerio de Educación (MEDUCA), donde adquirirán experiencia en un entorno real de trabajo.

El ministro de Educación, Ventura Vega Osorio, les dio la bienvenida y los animó a aprovechar esta experiencia para seguir aprendiendo, desarrollar sus habilidades y avanzar hacia sus metas profesionales.

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