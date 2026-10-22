MEDUCA recibe a 34 estudiantes de bachillerato para realizar su práctica profesional

Un total de 34 estudiantes del IPT de Comercio, IPT Fernando de Lesseps e Instituto Fermín Naudeau iniciaron su práctica profesional en el Ministerio de Educación (MEDUCA), donde adquirirán experiencia en un entorno real de trabajo.
Los estudiantes de duodécimo grado de bachilleratos técnicos y profesionales en comercio, contabilidad, tecnología e informática se desempeñarán en las áreas de Administración, Recursos Humanos y Finanzas hasta el próximo 27 de noviembre, conforme al Resuelto N.° 953-AL del 27 de marzo de 2023.