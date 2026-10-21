MEDUCA advierte que solo escuelas autorizadas podrán reanudar clases presenciales en Panamá

El Ministerio de Educación ( MEDUCA ) reiteró este miércoles 21 de octubre que únicamente los centros educativos oficiales incluidos en el listado de escuelas operativas podrán reanudar las clases presenciales en Panamá. La entidad explicó que esta medida busca garantizar la seguridad de estudiantes, docentes y personal administrativo antes del regreso a las aulas.

El MEDUCA informó que el listado oficial de planteles autorizados para retomar las actividades presenciales está disponible en su sitio web www.meduca.gob.pa . La lista se actualizará progresivamente, conforme avancen las inspecciones y se confirme que los centros educativos reúnen las condiciones necesarias para recibir a la comunidad educativa.

La institución exhortó a los directores de las escuelas oficiales a cumplir las disposiciones establecidas y esperar la autorización correspondiente antes de reanudar las clases presenciales. Además, advirtió que los planteles que inicien actividades académicas sin estar incluidos en el listado oficial estarán sujetos a revisiones y a las medidas administrativas disciplinarias que correspondan.

El MEDUCA enfatizó que la seguridad y el bienestar de la comunidad educativa son prioritarios, por lo que las inspecciones de las instalaciones constituyen un paso necesario para autorizar el retorno a las aulas. La entidad recomendó mantenerse atentos a las actualizaciones del listado oficial de escuelas operativas