Chiriquí: 207 centros educativos están habilitados para el regreso a clases presenciales

La directora regional del Ministerio de Educación (Meduca) en Chiriquí , Maritza González, informó que este miércoles 21 de octubre se reanudan las clases presenciales en los planteles que cuentan con las condiciones necesarias para recibir a los estudiantes.

Un total de 207 centros educativos de la provincia de Chiriquí están en condiciones de retomar las clases presenciales, tras las evaluaciones realizadas luego del terremoto del pasado 9 de octubre.

Meduca habilita plataforma para reportar daños en escuelas

El ingeniero Luis Aparicio, del área de Mantenimiento, explicó que, tras el sismo, se desarrolló una página web para que los directores de los centros educativos reporten el estado de sus instalaciones mediante un formulario.

La herramienta permite registrar información en tiempo real, incluir fotografías de los daños y facilitar la programación de las visitas e inspecciones técnicas.

Hasta el momento, se han visitado 297 de los 421 centros educativos de la provincia, lo que representa aproximadamente el 70 % del total. De estos, 207 aparecen en verde, lo que indica que están habilitados para retomar las clases presenciales.

Las evaluaciones de los demás planteles continuarán durante los próximos días, mientras se actualiza la información en la plataforma.

Escuelas con áreas restringidas y planteles inseguros

Las autoridades también identificaron centros educativos en categoría amarilla, donde existen áreas que no pueden utilizarse, como baños, cocinas o canchas. En estos casos, se deben delimitar las zonas afectadas para evitar que los estudiantes ingresen o transiten por ellas.

Además, se reportó una escuela colapsada en Guabino y otros cuatro planteles que presentan daños y han sido considerados inseguros, por lo que no se debe ingresar a sus instalaciones.

Los centros educativos que no reúnan las condiciones para recibir a los estudiantes deberán aplicar otras modalidades de enseñanza, según las alternativas disponibles y las indicaciones del Meduca.

La dirección regional del @MeducaPma en Chiriquí recordó que a través de un formulario los directores pueden informar sobre la condición de sus centros, y así coordinar las inspecciones. El 70% de las escuelas de región han sido visitadas, y 207 centros podrán retornar las clases… pic.twitter.com/wIhaJ6T26A — Telemetro Reporta (@TReporta) October 21, 2026

¿Qué modalidades de clases pueden aplicar las escuelas?

Ante las afectaciones ocasionadas por el terremoto, las autoridades educativas han planteado distintas alternativas para garantizar la continuidad del proceso de enseñanza:

Educación a distancia.

Uso de módulos educativos.

Clases virtuales.

Espacios alternos.

Modalidad semipresencial.

El Meduca continuará con las inspecciones y la actualización de los reportes para determinar qué planteles pueden funcionar con seguridad. Mientras avanzan las evaluaciones, los centros educativos con daños deberán adoptar las medidas correspondientes para proteger a estudiantes, docentes y personal administrativo.