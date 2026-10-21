"La decisión está en sus manos": Bukele lanza advertencia por cuatro salvadoreños retenidos en Haití

El presidente de El Salvador, Nayib Bukele , exigió la liberación de cuatro salvadoreños secuestrados en Haití y anunció el lanzamiento de una operación militar para rescatarlos. A través de su cuenta en la red social X, el mandatario dirigió un mensaje a los líderes de las pandillas que, según su declaración, mantienen retenidos a los ciudadanos.

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¿Quiénes son los cuatro salvadoreños secuestrados en Haití?

Bukele explicó que los cuatro ciudadanos forman parte de una misión internacional en Haití y desempeñan funciones técnicas relacionadas con la aviación.

"Los secuestrados no son combatientes. Son técnicos en el ámbito de la aviación que forman parte de nuestra misión en Haití, en el marco de una misión internacional", manifestó. "Los secuestrados no son combatientes. Son técnicos en el ámbito de la aviación que forman parte de nuestra misión en Haití, en el marco de una misión internacional", manifestó.

Pou chèf gang yo ak manm gang yo k ap kenbe kat konpatriyòt nou yo an otaj ann Ayiti:



Mesye nou kidnape yo pa konbatan. Yo se teknisyen nan domèn avyasyon ki fè pati misyon nou ann Ayiti, nan kad yon misyon entènasyonal. Misyon nou an gen sèlman pilòt ak pèsonèl teknik, ki gen… pic.twitter.com/BNKbWTAQQp — Nayib Bukele (@nayibbukele) October 21, 2026

Según el mandatario, la misión salvadoreña está integrada por pilotos y personal técnico, cuya labor principal consiste en realizar evacuaciones médicas y salvar vidas.

El presidente afirmó que los cuatro salvadoreños fueron secuestrados mientras regresaban de comprar alimentos en un mercado de la zona.

Bukele anuncia operación militar para rescatar a los rehenes

El mandatario aseguró que su Gobierno puso en marcha una operación militar para lograr la liberación de los ciudadanos.

"Tenemos un solo objetivo: hacer que nuestros cuatro compatriotas regresen a casa vivos, sin ningún daño", expresó.

Bukele también dirigió una advertencia a los responsables del secuestro y aseguró que podrían enfrentar nuevas acciones si no liberan a los rehenes.

"El ataque de hoy no es nada comparado con lo que está por venir si no liberan a los cuatro rehenes vivos", advirtió el presidente salvadoreño. "El ataque de hoy no es nada comparado con lo que está por venir si no liberan a los cuatro rehenes vivos", advirtió el presidente salvadoreño.

"La decisión está en sus manos", advierte Bukele

En la parte final de su mensaje, Bukele exigió que los cuatro salvadoreños sean liberados con vida y sin lesiones.

"Devuélvannos a nuestros cuatro compatriotas vivos, sin ningún daño, y todo volverá a ser como antes del secuestro", señaló. "Devuélvannos a nuestros cuatro compatriotas vivos, sin ningún daño, y todo volverá a ser como antes del secuestro", señaló.

"La decisión está en sus manos", concluyó.

Hasta el momento, la declaración compartida por el mandatario no precisa la identidad de los secuestrados, el lugar exacto donde permanecen retenidos ni los resultados de la operación anunciada.