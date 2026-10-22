Conozca la agenda de actividades para este fin de semana en Panamá

Si buscas opciones para salir de la rutina y disfrutar en familia, este fin de semana habrá diferentes actividades en Panamá, desde eventos dedicados al café y conciertos hasta espacios recreativos para los más pequeños y jornadas deportivas al aire libre.
Estas son algunas de las opciones que puedes incluir en tu agenda del viernes 23 al domingo 25 de octubre de 2026.
World of Coffee Panamá 2026
- Fecha: del 23 al 25 de octubre.
- Lugar: Panama Convention Center, Amador.
Los amantes del café podrán disfrutar de World of Coffee Panamá 2026, un evento que reúne a productores, especialistas y marcas vinculadas con la industria cafetera. La actividad ofrece una oportunidad para conocer más sobre la cultura del café y las propuestas del sector.
Cultura Profética
- Fecha: sábado 24 de octubre.
- Hora: 8:00 p.m.
- Lugar: Causeway de Amador.
Fuentes interactivas
- Hora: todos los días, de 9:00 a.m. a 12:00 mediodía y de 4:00 p.m. a 7:00 p.m.
- Lugar: parque Omar.
Las fuentes interactivas del parque Omar son una opción recreativa para que los niños se diviertan y compartan en familia. Los visitantes pueden aprovechar estos espacios durante los horarios establecidos.
Clases de yoga
- Fecha: sábado 24 de octubre.
- Hora: 7:00 a.m.
- Lugar: Playa Vista Alegre.
Desde propuestas culturales y musicales hasta actividades recreativas y deportivas, la agenda ofrece alternativas para distintos gustos y edades.
Antes de asistir, verifica los horarios, los requisitos de entrada y cualquier actualización en los canales oficiales de los organizadores.