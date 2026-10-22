Conozca la agenda de actividades para este fin de semana en Panamá

Agenda de actividades de este fin de semana en Panamá.

Si buscas opciones para salir de la rutina y disfrutar en familia, este fin de semana habrá diferentes actividades en Panamá, desde eventos dedicados al café y conciertos hasta espacios recreativos para los más pequeños y jornadas deportivas al aire libre.

Contenido de Interés: Conoce los próximos estrenos en los cines de Panamá de octubre, noviembre y diciembre

Recibe todas las noticias en tu casilla de e-mail.

Estas son algunas de las opciones que puedes incluir en tu agenda del viernes 23 al domingo 25 de octubre de 2026.

World of Coffee Panamá 2026

Fecha: del 23 al 25 de octubre.

Lugar: Panama Convention Center, Amador.

Los amantes del café podrán disfrutar de World of Coffee Panamá 2026, un evento que reúne a productores, especialistas y marcas vinculadas con la industria cafetera. La actividad ofrece una oportunidad para conocer más sobre la cultura del café y las propuestas del sector.

View this post on Instagram

Cultura Profética

Fecha: sábado 24 de octubre.

Hora: 8:00 p.m.

Lugar: Causeway de Amador.

View this post on Instagram

Fuentes interactivas

Hora: todos los días, de 9:00 a.m. a 12:00 mediodía y de 4:00 p.m. a 7:00 p.m.

Lugar: parque Omar.

Las fuentes interactivas del parque Omar son una opción recreativa para que los niños se diviertan y compartan en familia. Los visitantes pueden aprovechar estos espacios durante los horarios establecidos.

View this post on Instagram

Clases de yoga

Fecha: sábado 24 de octubre.

Hora: 7:00 a.m.

Lugar: Playa Vista Alegre.

View this post on Instagram

Desde propuestas culturales y musicales hasta actividades recreativas y deportivas, la agenda ofrece alternativas para distintos gustos y edades.

Antes de asistir, verifica los horarios, los requisitos de entrada y cualquier actualización en los canales oficiales de los organizadores.