Conoce los próximos estrenos en los cines de Panamá de octubre, noviembre y diciembre

Los amantes de las películas podrán disfrutar de nuevos estrenos en los cines de Panamá durante los próximos meses. La cartelera contempla películas de terror, acción, ciencia ficción y animación, además de una transmisión especial para los seguidores del K-pop.

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Entre los títulos anunciados figuran Clayface, Shrek, Los juegos del hambre, Avengers: Doomsday y Duna. Estas son las fechas previstas para su llegada a las salas.

¿Cuáles son los próximos estrenos en Cinépolis Panamá?

Estrenos de octubre

Clayface

Fecha de estreno: 22 de octubre de 2026.

Género: terror.

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Aniquilación

Fecha de estreno: 22 de octubre de 2026.

Género: acción y terror.

Estrenos de noviembre

Godzilla Minus Zero

Fecha de estreno: 5 de noviembre de 2026.

Géneros: acción, aventura y fantasía.

Duración: 2 horas y 15 minutos.

Stray Kids World Tour: Live Viewing

Fecha: 7 de noviembre de 2026.

Tipo: transmisión musical.

Duración: 3 horas y 15 minutos.

Los Juegos del Hambre Amanecer en la Cosecha

Fecha de estreno: 19 de noviembre de 2026.

Géneros indicados: terror y acción.

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Estrenos de diciembre

Avengers: Doomsday

Fecha de estreno: 17 de diciembre de 2026.

Géneros: ciencia ficción y acción.

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Duna: Parte tres

Fecha de estreno: 17 de diciembre de 2026.

Géneros: acción, ciencia ficción y aventura.

Con propuestas para diferentes públicos, los próximos estrenos ofrecen opciones para quienes disfrutan de las grandes producciones de acción, las historias de terror, la animación y los eventos musicales.

Se recomienda consultar la cartelera oficial de los cines en Panamá para confirmar la disponibilidad, los horarios y las salas de cada título.