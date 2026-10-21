Conoce los próximos estrenos en los cines de Panamá de octubre, noviembre y diciembre

Los amantes de las películas podrán disfrutar de nuevos estrenos en los cines de Panamá durante los próximos meses. La cartelera contempla películas de terror, acción, ciencia ficción y animación, además de una transmisión especial para los seguidores del K-pop.
Entre los títulos anunciados figuran Clayface, Shrek, Los juegos del hambre, Avengers: Doomsday y Duna. Estas son las fechas previstas para su llegada a las salas.
¿Cuáles son los próximos estrenos en Cinépolis Panamá?
Estrenos de octubre
Clayface
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Fecha de estreno: 22 de octubre de 2026.
Género: terror.
Aniquilación
- Fecha de estreno: 22 de octubre de 2026.
- Género: acción y terror.
Estrenos de noviembre
Godzilla Minus Zero
- Fecha de estreno: 5 de noviembre de 2026.
- Géneros: acción, aventura y fantasía.
- Duración: 2 horas y 15 minutos.
Stray Kids World Tour: Live Viewing
- Fecha: 7 de noviembre de 2026.
- Tipo: transmisión musical.
- Duración: 3 horas y 15 minutos.
Los Juegos del Hambre Amanecer en la Cosecha
- Fecha de estreno: 19 de noviembre de 2026.
- Géneros indicados: terror y acción.
Estrenos de diciembre
Avengers: Doomsday
- Fecha de estreno: 17 de diciembre de 2026.
- Géneros: ciencia ficción y acción.
Duna: Parte tres
- Fecha de estreno: 17 de diciembre de 2026.
- Géneros: acción, ciencia ficción y aventura.
Con propuestas para diferentes públicos, los próximos estrenos ofrecen opciones para quienes disfrutan de las grandes producciones de acción, las historias de terror, la animación y los eventos musicales.
Se recomienda consultar la cartelera oficial de los cines en Panamá para confirmar la disponibilidad, los horarios y las salas de cada título.