Cine Entretenimiento -  21 de octubre de 2026 - 14:28

Conoce los próximos estrenos en los cines de Panamá de octubre, noviembre y diciembre

La cartelera de los cines incluyen terror, acción, ciencia ficción, animación y eventos musicales para disfrutar en la pantalla grande.

Conoce los próximos estrenos de péliculas.

Conoce los próximos estrenos de péliculas.

Cinemark/ Cinépolis Panamá
Orlanys Castellano
Por Orlanys Castellano

Los amantes de las películas podrán disfrutar de nuevos estrenos en los cines de Panamá durante los próximos meses. La cartelera contempla películas de terror, acción, ciencia ficción y animación, además de una transmisión especial para los seguidores del K-pop.

Entre los títulos anunciados figuran Clayface, Shrek, Los juegos del hambre, Avengers: Doomsday y Duna. Estas son las fechas previstas para su llegada a las salas.

¿Cuáles son los próximos estrenos en Cinépolis Panamá?

Estrenos de octubre

Clayface

  • Fecha de estreno: 22 de octubre de 2026.

  • Género: terror.

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Aniquilación

  • Fecha de estreno: 22 de octubre de 2026.
  • Género: acción y terror.

Estrenos de noviembre

Godzilla Minus Zero

  • Fecha de estreno: 5 de noviembre de 2026.
  • Géneros: acción, aventura y fantasía.
  • Duración: 2 horas y 15 minutos.

Stray Kids World Tour: Live Viewing

  • Fecha: 7 de noviembre de 2026.
  • Tipo: transmisión musical.
  • Duración: 3 horas y 15 minutos.

Los Juegos del Hambre Amanecer en la Cosecha

  • Fecha de estreno: 19 de noviembre de 2026.
  • Géneros indicados: terror y acción.
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Estrenos de diciembre

Avengers: Doomsday

  • Fecha de estreno: 17 de diciembre de 2026.
  • Géneros: ciencia ficción y acción.
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Duna: Parte tres

  • Fecha de estreno: 17 de diciembre de 2026.
  • Géneros: acción, ciencia ficción y aventura.

Con propuestas para diferentes públicos, los próximos estrenos ofrecen opciones para quienes disfrutan de las grandes producciones de acción, las historias de terror, la animación y los eventos musicales.

Se recomienda consultar la cartelera oficial de los cines en Panamá para confirmar la disponibilidad, los horarios y las salas de cada título.

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