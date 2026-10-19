Panamá Entretenimiento -  19 de octubre de 2026 - 11:44

Concierto benéfico de Sech: ¿cómo avanzan los preparativos y qué artistas se suman?

Cantantes se suman a la iniciativa de Sech para recaudar fondos y ayudar a las familias afectadas por el terremoto en Panamá.

Concierto benéfico de Sech.

Concierto benéfico de Sech.

Captura de YouTube de Sech - TOY PERDIO
Orlanys Castellano
Por Orlanys Castellano

El cantante panameño Sech propuso organizar un concierto masivo benéfico para recaudar fondos y reunir ayuda destinada a las familias afectadas por el terremoto registrado en Panamá el pasado 9 de octubre de 2026.

Sech busca sumar a artistas nacionales e internacionales

A través de sus redes sociales, el intérprete, conocido como El Peluche, confirmó que mantiene conversaciones con colegas nacionales e internacionales para impulsar esta iniciativa solidaria.

Entre los artistas panameños que han manifestado su apoyo están Boza, quien respondió de inmediato con un mensaje de respaldo, y Yemil, que también confirmó públicamente que se sumaría a la causa.

La propuesta busca reunir a más músicos, empresas y colaboradores para brindar asistencia a las familias damnificadas por el sismo.

Cantante panameño, Sech.

Cantante panameño, Sech.

¿Cuándo será el concierto benéfico de Sech?

Por el momento, no hay una fecha oficial ni un lugar confirmado para la realización del concierto.

Sech continúa convocando a artistas, productoras, empresas de sonido y otros colaboradores interesados en aportar a la organización del evento.

La iniciativa se encuentra en etapa de coordinación, mientras el cantante busca sumar apoyo para concretar la actividad y canalizar la ayuda hacia las comunidades afectadas por el terremoto.

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