Los Santos Nacionales -  22 de octubre de 2026 - 12:15

Rabren vía Las Tablas–Tonosí tras deslizamiento de tierra por fuertes lluvias

El MOP informó el miércoles sobre el cierre temporal de la carretera Las Tablas–La Miel–Tonosí, en Los Santos por deslizamientos de tierra.

MOP anuncia cierre temporal de la vía Las Tablas–Tonosí.

MOP anuncia cierre temporal de la vía Las Tablas–Tonosí.

Ana Canto
Por Ana Canto

El Ministerio de Obras Públicas (MOP) anunció el miércoles 21 de octubre, el cierre temporal de la carretera Las Tablas–La Miel–Tonosí, a la altura de La Miel, en la provincia de Los Santos, debido a deslizamientos de tierra provocados por las fuertes lluvias registradas en la zona.

Sin embargo, este jueves se confirmó que la carretera está disponible; sin embargo, piden a los conductores a mantener la precaución. La medida preventiva busca proteger la vida y la integridad de los conductores que transitan por esta importante vía de la provincia de Los Santos.

¿Cuáles son las rutas alternas para conductores?

Como rutas alternas para transitar por el distrito se incluyen:

  • Macaracas–Llano de Piedra–Tonosí.

  • Las Tablas–Pedasí–Tonosí.

La entidad solicitó a los conductores a atender la señalización preventiva y seguir las indicaciones del personal autorizado.

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