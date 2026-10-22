Rabren vía Las Tablas–Tonosí tras deslizamiento de tierra por fuertes lluvias

El Ministerio de Obras Públicas (MOP) anunció el miércoles 21 de octubre, el cierre temporal de la carretera Las Tablas–La Miel–Tonosí, a la altura de La Miel, en la provincia de Los Santos, debido a deslizamientos de tierra provocados por las fuertes lluvias registradas en la zona.
¿Cuáles son las rutas alternas para conductores?
Como rutas alternas para transitar por el distrito se incluyen:
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Macaracas–Llano de Piedra–Tonosí.
Las Tablas–Pedasí–Tonosí.
La entidad solicitó a los conductores a atender la señalización preventiva y seguir las indicaciones del personal autorizado.