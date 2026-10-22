Herrera Nacionales -  22 de octubre de 2026 - 12:02

Terremoto en Panamá: CSS instala carpas para seguir atendiendo pacientes en Los Pozos

La CSS instaló carpas modulares en el CAPPS de Los Pozos, Herrera, para mantener la atención médica y la entrega de medicamentos.

CSS instala carpas para seguir atendiendo pacientes

CSS instala carpas para seguir atendiendo pacientes

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Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

La Caja de Seguro Social (CSS) habilitó carpas modulares en el Centro de Atención para la Promoción y Prevención en Salud (CAPPS) de Los Pozos, en la provincia de Herrera, con el objetivo de garantizar la continuidad de los servicios médicos tras el terremoto registrado el pasado 9 de octubre en Panamá.

La medida busca mantener la atención a los pacientes de esta comunidad mientras se atienden las consecuencias del movimiento sísmico.

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CSS mantiene atención médica en Los Pozos tras el terremoto

Durante un recorrido por las instalaciones, el director general de la CSS, Dino Mon Vásquez, destacó la labor del personal de salud para garantizar la continuidad de los servicios médicos en la región.

Asimismo, resaltó la coordinación entre la Caja de Seguro Social y el Ministerio de Salud (Minsa) para responder a las necesidades de los pacientes afectados por la emergencia.

La instalación de las carpas modulares permite disponer de espacios adicionales para brindar atención médica a la población.

CSS y Minsa coordinan entrega de medicamentos en Herrera

La CSS informó que mantiene acciones coordinadas con el Ministerio de Salud para asegurar la atención de los pacientes y la entrega de medicamentos en la región.

Estas medidas forman parte de los esfuerzos institucionales para mantener los servicios de salud disponibles tras el terremoto del 9 de octubre.

Por el momento, no se ha informado hasta cuándo permanecerán habilitadas las carpas modulares ni si habrá modificaciones en los horarios habituales de atención del CAPPS de Los Pozos.

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