Alcalde de Colón vetará prórroga de 20 años del contrato con Aguaseo aprobada por representantes

El alcalde del distrito de Colón, Diógenes Galván, reaccionó a la aprobación, por parte de nueve representantes del distrito, de la prórroga por 20 años más del contrato con la empresa encargada de la recolección de basura.
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"Vamos a tener un Colón limpio cuando se acabe el contrato de Aguaseo. Este alcalde los escuchó en campaña y voy a cumplir con eso", dijo el alcalde.
Galván indicó que existen empresas interesadas en prestar el servicio de recolección de desechos sólidos en el distrito.