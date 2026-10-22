Alcalde de Colón vetará prórroga de 20 años del contrato con Aguaseo aprobada por representantes

El alcalde del distrito de Colón, Diógenes Galván, reaccionó a la aprobación, por parte de nueve representantes del distrito, de la prórroga por 20 años más del contrato con la empresa encargada de la recolección de basura.

De acuerdo con el alcalde, los representantes aprobaron la extensión del contrato con la empresa Aguaseo. Galván aseguró que vetará el acuerdo y que este será demandado por inconstitucional una vez sea recibido en su despacho.

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"Vamos a tener un Colón limpio cuando se acabe el contrato de Aguaseo. Este alcalde los escuchó en campaña y voy a cumplir con eso", dijo el alcalde.

Galván indicó que existen empresas interesadas en prestar el servicio de recolección de desechos sólidos en el distrito.