Nuevas reglas bancarias entran en vigor hoy: bancos deberán detallar intereses y pagos de préstamos

La Superintendencia de Bancos de Panamá (SBP) aprobó nuevas disposiciones para reforzar la seguridad de las transferencias bancarias y mejorar la transparencia de la información que reciben los clientes sobre sus préstamos. Las medidas están contempladas en los acuerdos No. 8-2026 y No. 9-2026, ambos del 22 de septiembre de 2026.

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¿Qué cambiará en las transferencias bancarias en Panamá?

El Acuerdo No. 8-2026 establece nuevos lineamientos para verificar las transferencias electrónicas de fondos realizadas dentro del territorio nacional.

La regulación contempla mecanismos para comprobar que los datos del beneficiario correspondan con la información registrada en la entidad bancaria antes de ejecutar la operación.

Entre los datos que los clientes podrán verificar se encuentran:

Titular de la cuenta receptora.

Banco destinatario de la transferencia.

Monto de la transacción.

También se contemplan advertencias ante posibles inconsistencias en los datos, con el objetivo de reducir errores y riesgos de fraude.

¿Qué establece la nueva regulación sobre los préstamos bancarios?

Por su parte, el Acuerdo No. 9-2026 modifica el Acuerdo No. 6-2026 y extiende hasta el 31 de marzo de 2027 su entrada en vigor.

La prórroga permitirá que las entidades bancarias adapten sus sistemas, procedimientos y procesos internos a los nuevos requerimientos.

Además, la disposición incorpora un modelo ilustrativo de tabla de amortización, que servirá como referencia para presentar información relacionada con las operaciones de crédito.

Estas tablas permiten mostrar cómo se distribuyen los pagos de un préstamo entre capital e intereses, de acuerdo con las condiciones de la operación.

Los interesados pueden consultar los documentos regulatorios en la sección de Normativa del sitio oficial de la Superintendencia de Bancos de Panamá, en www.superbancos.gob.pa.