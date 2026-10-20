Panamá Nacionales -  20 de octubre de 2026 - 15:21

CSS aprueba compra de insumos médico-quirúrgicos por más de B/.116 millones

La CSS aprobó una compra centralizada de insumos médico-quirúrgicos por tres años para abastecer 73 instalaciones y proyecta ahorrar B/.13 millones.

Compra abastecerá 73 instalaciones de la CSS

Compra abastecerá 73 instalaciones de la CSS

@CSS
Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

La Junta Directiva de la Caja de Seguro Social (CSS) aprobó una inversión superior a B/.116 millones para la adquisición, almacenamiento, transporte y distribución de insumos médico-quirúrgicos durante los próximos 36 meses, con el objetivo de garantizar el abastecimiento continuo en sus hospitales, policlínicas y demás instalaciones de salud a nivel nacional.

Compra abastecerá 73 instalaciones de la CSS

La compra contempla 206 renglones de materiales médico-quirúrgicos que serán distribuidos en 73 instalaciones de salud de la CSS. La institución explicó que la nueva modalidad busca centralizar y agrupar las adquisiciones desde la capital para optimizar los procesos y obtener mejores precios.

Amílcar Córdoba, presidente de la Junta Directiva, señaló que la licitación representa un cambio en la política de compras de la entidad, al concentrar las adquisiciones a escala nacional. Según la CSS, el objetivo es asegurar la disponibilidad oportuna de los insumos y reducir los costos asociados al proceso de abastecimiento.

Por su parte, Marcos Young, director ejecutivo nacional de Servicios y Prestaciones en Salud, indicó que la compra unificada permitirá proyectar un ahorro aproximado de B/.13 millones durante la vigencia del contrato, además de garantizar la distribución de los insumos en la red nacional de atención.

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