CSS aprueba compra de insumos médico-quirúrgicos por más de B/.116 millones

La Junta Directiva de la Caja de Seguro Social (CSS) aprobó una inversión superior a B/.116 millones para la adquisición, almacenamiento, transporte y distribución de insumos médico-quirúrgicos durante los próximos 36 meses, con el objetivo de garantizar el abastecimiento continuo en sus hospitales, policlínicas y demás instalaciones de salud a nivel nacional.
Compra abastecerá 73 instalaciones de la CSS
La compra contempla 206 renglones de materiales médico-quirúrgicos que serán distribuidos en 73 instalaciones de salud de la CSS. La institución explicó que la nueva modalidad busca centralizar y agrupar las adquisiciones desde la capital para optimizar los procesos y obtener mejores precios.
Amílcar Córdoba, presidente de la Junta Directiva, señaló que la licitación representa un cambio en la política de compras de la entidad, al concentrar las adquisiciones a escala nacional. Según la CSS, el objetivo es asegurar la disponibilidad oportuna de los insumos y reducir los costos asociados al proceso de abastecimiento.
Por su parte, Marcos Young, director ejecutivo nacional de Servicios y Prestaciones en Salud, indicó que la compra unificada permitirá proyectar un ahorro aproximado de B/.13 millones durante la vigencia del contrato, además de garantizar la distribución de los insumos en la red nacional de atención.