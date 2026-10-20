CSS aprueba compra de insumos médico-quirúrgicos por más de B/.116 millones

La Junta Directiva de la Caja de Seguro Social (CSS) aprobó una inversión superior a B/.116 millones para la adquisición, almacenamiento, transporte y distribución de insumos médico-quirúrgicos durante los próximos 36 meses, con el objetivo de garantizar el abastecimiento continuo en sus hospitales, policlínicas y demás instalaciones de salud a nivel nacional.

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Compra abastecerá 73 instalaciones de la CSS

La compra contempla 206 renglones de materiales médico-quirúrgicos que serán distribuidos en 73 instalaciones de salud de la CSS. La institución explicó que la nueva modalidad busca centralizar y agrupar las adquisiciones desde la capital para optimizar los procesos y obtener mejores precios.

La Junta Directiva de la @CSSPanama aprobó la adquisición de insumos médico-quirúrgicos para los próximos tres años por más de 116 millones de dólares.



El proyecto, con una vigencia de 36 meses, busca estabilizar la cadena de distribución en los hospitales, policlínicas e… pic.twitter.com/VKdPRbcJdP — Telemetro Reporta (@TReporta) October 20, 2026

Amílcar Córdoba, presidente de la Junta Directiva, señaló que la licitación representa un cambio en la política de compras de la entidad, al concentrar las adquisiciones a escala nacional. Según la CSS, el objetivo es asegurar la disponibilidad oportuna de los insumos y reducir los costos asociados al proceso de abastecimiento.

Por su parte, Marcos Young, director ejecutivo nacional de Servicios y Prestaciones en Salud, indicó que la compra unificada permitirá proyectar un ahorro aproximado de B/.13 millones durante la vigencia del contrato, además de garantizar la distribución de los insumos en la red nacional de atención.