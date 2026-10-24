Agreden con arma blanca a unidad del SENAFRONT durante operativo contra venta clandestina de licor

Una unidad del Servicio Nacional de Fronteras ( SENAFRONT ) resultó herida con un arma blanca durante un operativo contra la venta clandestina de licor, desarrollado en coordinación con la Tesorería Municipal. El uniformado sufrió una lesión en una de sus manos y fue trasladado a un centro médico, donde recibió siete puntos de sutura, según informó la institución este sábado 24 de octubre.

El SENAFRONT detalló que el presunto agresor fue puesto a órdenes de la Fiscalía correspondiente, por su presunta vinculación con el delito de lesiones a un servidor público en el ejercicio de sus funciones.

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SENAFRONT: Cinco adultos aprehendidos y un menor detenido durante el operativo

Como parte de las actuaciones relacionadas con el incidente, las autoridades aprehendieron a cinco adultos, quienes fueron puestos a disposición de un juez de paz por alteración de la convivencia pacífica.

Además, un menor de edad fue detenido y remitido ante las autoridades competentes, conforme a los procedimientos establecidos.

La institución también informó que la propietaria del establecimiento donde presuntamente se comercializaban bebidas alcohólicas de manera clandestina mantiene antecedentes de reincidencia en este tipo de actividad ilícita.

El caso relacionado con el establecimiento será atendido por la Tesorería Municipal de Chepo, de acuerdo con sus competencias.

El SENAFRONT reiteró que continuará trabajando en coordinación con las autoridades para garantizar el cumplimiento de las normas, preservar la convivencia pacífica y mantener el orden público.